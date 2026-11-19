Ministério dos Transportes recomenda inclusão de Trem de Alta Velocidade no novo PAC

O Ministério dos Transportes recomendou ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) a inclusão do projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) entre São Paulo e Rio de Janeiro no novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). A medida, defendida pelo ministro George Santoro, visa dar lastro institucional a um projeto de natureza privada, com previsão de início de operação para 2033.

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A movimentação altera o status do projeto perante o governo federal. Em 2023, o Executivo havia vetado a inclusão do TAV no PAC devido ao custo estimado de R$ 50 bilhões, embora tenha mantido a possibilidade de uma participação minoritária de capital público. Caso a recomendação do Ministério dos Transportes seja aceita pelo PPI e validada pela Casa Civil e pela Presidência, o TAV se tornará o segundo empreendimento privado a integrar o programa, seguindo o exemplo da ferrovia da Rumo no Mato Grosso.

Na prática, a entrada no PAC não altera o financiamento imediato, mas atua como um facilitador administrativo e financeiro. Segundo Bernardo Figueiredo, CEO da TAV Brasil, o selo de apoio do governo federal é fundamental para atrair investidores e, crucialmente, para destravar o licenciamento ambiental junto ao Ibama, que atualmente apresenta atrasos.

Paralelamente ao apoio institucional, o governo aposta na dimensão diplomática para viabilizar o capital. O ministro George Santoro indicou que o acordo Mercosul-União Europeia deve atrair grupos de investidores europeus, transformando o setor ferroviário brasileiro em um mercado estratégico para empresas do bloco.

O projeto do TAV baseia-se no modelo de autorizações criado pela Lei das Ferrovias (Lei nº 14.273/2021), que permite a implementação de malhas ferroviárias privadas. A infraestrutura prevê a conexão entre a estação Água Branca, em São Paulo, e a Central do Brasil, no Rio de Janeiro.

Em termos operacionais, a estimativa de tarifas para o trecho completo é de aproximadamente R$ 500, com preços dinâmicos semelhantes aos do setor aéreo, enquanto trechos intermediários devem variar entre R$ 300 e R$ 350. O objetivo é a migração de passageiros da ponte aérea Rio-SP para o modal ferroviário, visando maior previsibilidade e redução de emissões de carbono.