PF investiga se rede de financiadores de JD Vance apoiou Flávio Bolsonaro em 2026

A Polícia Federal brasileira instaurou um inquérito para apurar se a Rockbridge Network, rede de financiadores conservadores dos Estados Unidos cofundada pelo vice-presidente JD Vance, atuou ilegalmente nas eleições presidenciais de 2026. O objetivo é determinar se a organização forneceu recursos financeiros, tecnológicos ou serviços para a campanha de Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno por Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo jornal The Washington Post, com base em relatos de um alto funcionário da segurança brasileira.

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A investigação foi determinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a premissa de que a legislação brasileira proíbe estritamente o financiamento de campanhas eleitorais por fontes estrangeiras. O foco do inquérito é a materialidade: verificar se houve a efetiva transferência de vantagens economicamente mensuráveis e identificar a origem e o destino desses recursos.

Um dos pontos de partida para a apuração foi o relato de Renan Santos, ativista e candidato presidencial em 2026. Segundo Santos, no final de 2025, um intermediário teria tentado convencê-lo a se aproximar da Rockbridge Network, alegando que a organização possuía alta capacidade financeira para apoiar um candidato conservador contra Lula. Santos afirma ter rejeitado a proposta e observado, posteriormente, a circulação de representantes da rede nas proximidades da campanha de Flávio Bolsonaro.

A investigação também examina a atuação de dois empresários brasileiros: Tallis Gomes e Pedro Sang. De acordo com o The Washington Post, ambos foram associados à Rockbridge Network. Gomes admitiu ter sido membro da rede após contribuir com US$ 100 mil e prestar aconselhamento a candidatos conservadores, embora negue ter agido em nome da Rockbridge. Já Pedro Sang negou formalmente ter integrado a organização ou participado de iniciativas políticas em seu nome no Brasil. Contudo, testemunhas relataram que Sang frequentou a sede da campanha de Flávio Bolsonaro em São Paulo.

Outro elemento sob análise é um documento confidencial, datado de abril de 2026, atribuído à "Rockbridge Network Brasil". O texto, destinado à campanha de Flávio Bolsonaro, discutia oportunidades econômicas em inteligência artificial e minerais de terras raras, nomeando Pedro Sang como diretor-executivo e Tallis Gomes como conselheiro nacional. A Rockbridge Network, em comunicado ao jornal americano, nega a autenticidade do documento e afirma que brasileiros teriam criado representações falsas da rede sem consentimento.

A apuração ocorre paralelamente a indícios de expansão global da Rockbridge. Documentos empresariais revelam que Chris Applegate, conselheiro de JD Vance, registrou a empresa "Rockbridge Brazil LLC" no estado de Wyoming. Relatos indicam que a rede teria buscado contatos com diversos candidatos brasileiros, incluindo Romeu Zema, por intermédio de André Marinho.

Flávio Bolsonaro, que reside na Flórida após o pleito, classificou as acusações como "mentira" e "narrativa enganosa". Paulo Figueiredo, conselheiro informal do candidato, também refutou as suspeitas, alegando que Pedro Sang tentou abrir a rede no Brasil sem sucesso.

Até o momento, não há comprovação de transferência efetiva de recursos da Rockbridge Network para a campanha de Flávio Bolsonaro. Este ponto permanece como o núcleo da investigação da Polícia Federal.