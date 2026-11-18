Cúpula da APEC em Shenzhen: parceria Moscou-Pequim avança apesar de sanções

As vésperas de um encontro trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen, tornou-se o palco de uma clara convergência entre a Rússia e a China. Ambos os líderes articularam a necessidade de reformular a governança global, contestando a hegemonia de Washington e a eficácia dos instrumentos de pressão econômica ocidentais.

Photo: kremlin.ru by Пресс-служба и информационная служба президента, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

A parceria estratégica entre Pequim e Moscou foi ratificada em reunião bilateral, onde ambos os líderes reafirmaram o compromisso com a construção de um mundo multipolar.

Xi Jinping utilizou seu pronunciamento para posicionar a China como a alternativa estável ao multilateralismo. Em um discurso direcionado a empresários e representantes econômicos, Xi defendeu a manutenção de cadeias de suprimentos globais e o respeito às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). A retórica de Pequim surge como resposta direta ao endurecimento da política comercial dos Estados Unidos, que recentemente ampliaram as restrições ao acesso chinês a chips avançados de inteligência artificial (como os da Nvidia), impactando a indústria tecnológica local.

Vladimir Putin, por sua vez, descreveu as potências ocidentais como "antigas potências hegemônicas" e referiu-se ao estado atual da Europa como um "declínio humilhante". Putin utilizou a tribuna da APEC para deslegitimar as sanções impostas pelos países ocidentais após o inicio da operação militar na Ucrânia, argumentando que as medidas de coerção econômica perderam seu poder de intimidação e, na prática, forçaram a Rússia a adaptar sua economia e diversificar parceiros comerciais, especialmente na Ásia.

"Para a Rússia, a região Ásia-Pacífico é um importante centro comercial e econômico", enfatizou Putin.

A participação da região no comércio exterior russo já ultrapassa 50%, um aumento significativo em relação aos 25% registrados em 2014. O presidente anunciou um regime preferencial unificado para o Extremo Oriente e o Ártico, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2027. Será dada atenção especial a investimentos, drones, robótica e inteligência artificial.

A reunião trilateral prevista para quinta-feira carrega um peso simbólico que levou observadores a compará-la à Conferência de Ialta de 1945, onde as superpotências redesenharam as esferas de influência pós-Segunda Guerra. Embora o Kremlin tenha descartado a analogia, classificando-a como "jogo de cientistas políticos", Putin admitiu o alto potencial de benefícios do diálogo direto para resolver divergências sobre a guerra na Ucrânia, o conflito no Irã e o controle de armas nucleares.

A Rússia apresentou uma candidatura para presidir a APEC em 2035 — uma jogada ousada. A lista de participantes da cimeira inclui os líderes da China, Rússia, Estados Unidos, México, Chile, Peru, Coreia do Sul, Vietnã, Canadá, Japão, Malásia, Brunei, Tailândia, Nova Zelândia, Filipinas, Indonésia, Papua Nova Guiné e Singapura. Uma visita de Kim Jong-un é possível, e Putin poderia realizar uma reunião separada com ele.

Simultaneamente, Donald Trump moveu-se para reforçar a rede de alianças americanas na Ásia, visitando as Filipinas e prometendo ampliar a cooperação militar em Manila — um movimento estratégico diante das disputas territoriais no Mar do Sul da China. Trump também sinalizou a possibilidade de um encontro com Kim Jong-un, evidenciando que a agenda americana na região oscila entre a contenção militar e a tentativa de estabilização comercial com a China.

O encontro em Shenzhen não é apenas uma agenda diplomática, mas um teste de viabilidade para a negociação entre os três centros de poder que disputam a arquitetura do sistema internacional.