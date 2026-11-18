Lula avalia nomes para vaga no STF em meio a reorganização do governo

O presidente Lula iniciou a fase de definição do próximo integrante do Supremo Tribunal Federal (STF) para preencher a vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso. O movimento ocorre simultaneamente à reorganização do primeiro escalão do governo, evidenciando que a escolha para a Corte não é um processo isolado, mas uma peça de um tabuleiro de acomodações políticas e ministeriais.

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No momento, a etapa é de avaliação de cenários e nomes. Entre as opções analisadas pelo Palácio do Planalto está Jorge Messias, atual advogado-geral da União, embora sua indicação anterior tenha sido rejeitada pelo Senado. Paralelamente, existe a pressão de aliados da ex-ministra Simone Tebet para que ela ocupe a vaga, utilizando como argumento a demanda social por maior representatividade feminina no STF.

A movimentação gera reações distintas nos partidos. Enquanto setores buscam a ida de Tebet ao Judiciário, dirigentes do PSB manifestam resistência. O temor é que a indicação ao STF neutralize um quadro com potencial para disputas presidenciais futuras, repetindo a trajetória de Flávio Dino, que saiu da cena política direta para a magistratura.

Na prática, a decisão sobre o STF está condicionada ao fechamento da lista de ministros, especialmente da pasta da Fazenda. Caso Tebet não seja indicada para a Suprema Corte, as alternativas discutidas envolvem o Tribunal de Contas da União (TCU) ou a manutenção em um cargo ministerial.

Quanto à estrutura do governo, Lula recebe conselhos para evitar a nomeação de senadores da base governista para ministérios. A tese técnica é de que a saída de senadores para o Executivo enfraqueceria a governabilidade no Congresso, já que os suplentes poderiam não possuir a mesma capacidade de articulação necessária para barrar a agenda da oposição de direita. O governo agora busca equilibrar a entrega de cargos a lideranças derrotadas nas urnas com as exigências do Centrão.