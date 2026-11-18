Governo pede silêncio a PT e PSOL para blindar votação de ajuste fiscal no Senado

O governo federal mobilizou seus articuladores para que parlamentares do PT e do PSOL suspendam críticas públicas ao pacote de ajuste fiscal, com o objetivo de blindar a votação no Senado Federal nesta terça-feira (17). A medida visa neutralizar a estratégia da oposição de utilizar as fissuras na base governista para derrubar as propostas elaboradas pelo Ministério do Planejamento.

Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заседание Сената парламента Бразилии

O núcleo da disputa reside na meta de superávit de 0,1% do PIB para o próximo ano. Enquanto o governo busca a aprovação do pacote, a ala esquerda do Congresso alega que as medidas comprometem investimentos em saúde e educação. O conflito interno escalou com trocas de acusações: o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a resistência da esquerda radical acaba por beneficiar a oposição e manter privilégios sistêmicos.

A instabilidade política gerou reflexos imediatos nos indicadores econômicos. A percepção de fragilidade na base de apoio elevou a cotação do dólar para R$ 5,77 — o nível mais alto desde abril de 2025 — e provocou queda na Bolsa, pressionando a equipe econômica a acelerar a pacificação interna.

No Senado, o risco prático é a aprovação de destaques que desidratem o texto-base. Um dos pontos críticos é a tentativa da oposição de derrubar o limite para a utilização de créditos tributários por empresas. Caso esse mecanismo seja removido, o governo perderia R$ 18 bilhões em economia, comprometendo a viabilidade do ajuste fiscal. Apesar do cenário, o presidente interino Geraldo Alckmin mantém a expectativa de vitória nas votações e de estabilização do mercado.