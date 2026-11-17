Polícia Federal e Ministério do Esporte firmam acordo contra fraudes em apostas no Brasil

A Polícia Federal (PF) e o Ministério do Esporte formalizaram, nesta terça-feira (17), um Acordo de Cooperação Técnica com validade de 60 meses. O objetivo prático é criar um fluxo operacional para combater a manipulação de resultados e fraudes em competições esportivas, impulsionadas pela expansão do mercado de apostas no Brasil.

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A mudança mais concreta na estrutura do Estado é a criação de uma divisão interna na Polícia Federal dedicada exclusivamente à integridade esportiva. Segundo o diretor-geral da corporação, Andrei Augusto Passos Rodrigues, esta é a primeira vez que a PF estabelece uma unidade específica para lidar com esse tipo de crime.

Na prática, o acordo define a seguinte dinâmica de funcionamento:

Triagem e fluxo de dados: A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte atuará como o primeiro filtro. A pasta será responsável por recepcionar e examinar preliminarmente as suspeitas de fraude, encaminhando à Polícia Federal os indícios de ilícitos detectados.

A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte atuará como o primeiro filtro. A pasta será responsável por recepcionar e examinar preliminarmente as suspeitas de fraude, encaminhando à Polícia Federal os indícios de ilícitos detectados. Intercâmbio técnico: Fica estabelecida a troca de relatórios, dados e estudos, além da realização de treinamentos conjuntos para aprimorar a detecção de irregularidades.

Fica estabelecida a troca de relatórios, dados e estudos, além da realização de treinamentos conjuntos para aprimorar a detecção de irregularidades. Prevenção: O pacto prevê campanhas de conscientização voltadas para atletas, árbitros, treinadores e dirigentes.

Embora o acordo intensifique a articulação, o documento ressalta que a execução das atividades preserva as competências legais de cada órgão, mantendo a separação entre a análise administrativa do Ministério e a atividade investigativa e policial da PF.