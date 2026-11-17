A Polícia Federal (PF) e o Ministério do Esporte formalizaram, nesta terça-feira (17), um Acordo de Cooperação Técnica com validade de 60 meses. O objetivo prático é criar um fluxo operacional para combater a manipulação de resultados e fraudes em competições esportivas, impulsionadas pela expansão do mercado de apostas no Brasil.
A mudança mais concreta na estrutura do Estado é a criação de uma divisão interna na Polícia Federal dedicada exclusivamente à integridade esportiva. Segundo o diretor-geral da corporação, Andrei Augusto Passos Rodrigues, esta é a primeira vez que a PF estabelece uma unidade específica para lidar com esse tipo de crime.
Na prática, o acordo define a seguinte dinâmica de funcionamento:
Embora o acordo intensifique a articulação, o documento ressalta que a execução das atividades preserva as competências legais de cada órgão, mantendo a separação entre a análise administrativa do Ministério e a atividade investigativa e policial da PF.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.