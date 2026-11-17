Tesouro Nacional paga R$ 445 milhões de dívidas de estados e municípios em outubro

O Tesouro Nacional desembolsou R$ 445,32 milhões em outubro para honrar parcelas de empréstimos contratados por estados e municípios. O mecanismo funciona como uma garantia da União: quando o ente local entra em inadimplência com instituições financeiras, o governo federal assume o pagamento para evitar o default, tornando-se, a partir desse momento, o credor do governo local.

A distribuição dos gastos em outubro revela uma forte concentração geográfica. Dos R$ 431,93 milhões destinados a estados, o Rio de Janeiro absorveu 77,1% do montante, totalizando R$ 343,58 milhões. O Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte completam a lista com R$ 71,95 milhões e R$ 16,40 milhões, respectivamente. No âmbito municipal, cinco cidades somaram R$ 13,39 milhões, com destaque para Campo Grande (MS), que sozinha representou R$ 11,86 milhões do total municipal.

O acumulado do ano e o histórico de recuperação

No acumulado de janeiro a outubro de 2026, o Tesouro já pagou R$ 3,82 bilhões em dívidas garantidas. A hierarquia dos devedores permanece a mesma: o Rio de Janeiro lidera com R$ 2,33 bilhões, seguido pelo Rio Grande do Sul (R$ 1,21 bilhão) e Rio Grande do Norte (R$ 207,64 milhões).

A análise do longo prazo evidencia a dificuldade de recuperação desses ativos. Desde 2016, a União desembolsou R$ 90,34 bilhões, mas conseguiu recuperar apenas R$ 6,1 bilhões — o que representa menos de 7% do total pago. Em outubro, a recuperação foi de R$ 34,09 milhões (R$ 21,21 milhões de estados e R$ 12,88 milhões de municípios).

Do montante total pago desde 2016, a maior parte (R$ 80,16 bilhões) está vinculada ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) ou a saldos de contratos administrados pelo Tesouro. Outros R$ 1,90 bilhão foram compensados via legislação de 2023. Atualmente, apenas o Rio Grande do Sul segue sob o RRF; Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro migraram para o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados).

Passivos travados judicialmente

Além dos pagamentos efetuados, existe um estoque de R$ 878,41 milhões que o Tesouro tem a receber, mas cuja cobrança está suspensa por decisões judiciais. Entre os principais entraves estão a cidade de Taubaté (SP), com R$ 350,50 milhões, e o estado do Rio de Janeiro, com R$ 344,70 milhões. Outros valores significativos envolvem o Rio Grande do Norte (R$ 78,01 milhões), São Gonçalo do Amarante (RN, R$ 58,78 milhões) e Caucaia (CE, R$ 46,42 milhões).

Vale ressaltar que todos esses valores, ao serem cobrados, são atualizados diariamente pela taxa Selic, contando a partir da data do desembolso original da União.