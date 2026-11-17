Grupo de mobilização digital de André Janones registra queda de integrantes

O "Exército do Lula", a imensa estrutura de mobilização digital coordenada pelo deputado André Janones (Rede-MG), começou a apresentar as primeiras rachaduras. Após atingir o pico de 10 milhões de integrantes, o grupo registrou uma queda para 9,83 milhões de seguidores nesta segunda-feira (16), revelando que nem mesmo a lealdade digital é imune às tensões do ajuste fiscal.

Photo: https://www.facebook.com/ by Frente Sulamericana Жест рукой L - символ левых в Бразилии

O declínio não é um mero acaso estatístico, mas o reflexo direto de um clima de insatisfação. Enquanto o governo promove viagens presidenciais à Turquia e às Filipinas, a base militante transformou as publicações do grupo em um campo de protesto. O símbolo da discórdia tornou-se o emoji de tesoura, utilizado repetidamente pelos usuários para criticar os cortes de gastos propostos pela equipe econômica do governo federal, especificamente no contexto do PLP 299/2026.

Diante da debandada, a reação de Janones foi imediata e combativa. Através da rede social X, o parlamentar — apelidado de "general" pelo próprio presidente — negou que a queda seja orgânica, alegando a existência de um "ataque orquestrado". Para ele, a desestabilização do grupo vem de militantes do próprio campo progressista, movidos por notícias falsas sobre o projeto fiscal.

O episódio é sintomático por marcar a primeira grande ruptura pública entre a militância digital progressista desde as eleições de outubro. O que estava em jogo não era apenas a gestão de um canal de comunicação, mas a fragilidade da unidade ideológica quando confrontada com a realidade pragmática dos cortes orçamentários. O "Exército", que deveria ser a ferramenta de governabilidade e blindagem do governo, agora expõe as feridas e as divergências internas da própria base de apoio.