Governo de SP prevê gasto de R$ 24,9 milhões em escolas cívico-militares para 2027

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), incluiu na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) a previsão de gastar quase R$ 25 milhões em 2027 para a manutenção do programa de escolas cívico-militares. O montante, detalhado agora na rubrica de "Convivência e Proteção Escolar", marca a primeira vez que a administração estadual expõe formalmente o custo exato para a operação das 100 unidades do projeto.

Photo: https://www.instagram.com (запрещён в РФ) by https://www.instagram.com/p/DU82GWeCckr/ Кадеты Бразилии у школы Dr. Helio Palma de Arruda

Na prática, a alocação desses recursos visa viabilizar a infraestrutura operacional do modelo: a compra de uniformes, equipamentos, insumos e, principalmente, o pagamento de policiais militares da reserva, que atuam como monitores nas instituições. O valor previsto para 2027 (R$ 24,9 milhões) mantém a linha de gastos já aplicados no corrente ano.

A formalização desse gasto no orçamento não é apenas uma questão contábil, mas uma tentativa de sanar uma fragilidade jurídica. A lei que criou as escolas cívico-militares foi questionada por omitir a estimativa de impacto financeiro, o que contraria a Constituição do Estado. Esse vácuo técnico levou a ação ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Gilmar Mendes já votou pela inconstitucionalidade de trechos da lei, especificamente sobre a remuneração dos policiais, devido à falta de previsão orçamentária. O processo aguarda a análise do ministro Cristiano Zanin, que pediu vista.

Do ponto de vista da prioridade de recursos, a PLOA revela um contraste: se aprovada sem alterações, a verba destinada à militarização das escolas (R$ 24,9 milhões) será superior ao valor reservado para a Política de Alfabetização do Território Estadual, que conta com R$ 22,1 milhões, apesar de a alfabetização ser publicamente tratada como prioridade pela gestão estadual.