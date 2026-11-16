Construção civil brasileira cresce, mas enfrenta escassez de mão de obra e juros altos

O setor de construção civil no Brasil vive um paradoxo: apesar de crescer acima da média da economia nacional e sustentar a geração de empregos, enfrenta barreiras estruturais que ameaçam a viabilidade de novos investimentos. Segundo a pesquisa "O presente e o futuro da Construção Civil”, realizada pela Starrett, a recuperação do mercado depende agora de um salto em eficiência e tecnologia para compensar a escassez de mão de obra e o custo do capital.

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Em termos de volume, o PIB da construção civil somou R$ 359,5 bilhões em 2024, com um crescimento de 4,3% e a criação de mais de 110 mil postos de trabalho formais. Contudo, o ritmo desacelerou em 2025, com uma expansão de apenas 0,5%. Para 2026, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) projeta um crescimento de 1,2%, indicando que a atividade caminha para uma estabilização gradual. No curto prazo, o mercado ainda apresenta fôlego: no trimestre encerrado em setembro, as contratações subiram 2,8%, somando 210 mil novas vagas.

O peso dos juros e a dependência de subsídios

A expansão recente não é fruto de um novo ciclo de prosperidade, mas sim do escoamento de projetos de infraestrutura e lançamentos imobiliários iniciados anos atrás, impulsionados, inclusive, pelo novo marco legal do saneamento — setor que deve atrair R$ 300 bilhões em investimentos ainda este ano.

Entretanto, a sustentabilidade desse crescimento é questionada pela política monetária. Ieda Vasconcelos, economista-chefe da CBIC, destaca que o Brasil detém os juros reais mais altos do mundo, com taxas em dois dígitos desde fevereiro de 2022. Esse cenário encarece o capital de giro para as construtoras e inibe a compra do consumidor final, tornando o setor dependente de programas governamentais, como o Minha Casa, Minha Vida, que oferece taxas subsidiadas para manter a demanda ativa.

O "apagão" de mão de obra e a barreira cultural

A falta de profissionais qualificados é um dos gargalos mais críticos. Dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) indicam que 60,4% das empresas do setor têm dificuldade em contratar ou reter talentos.

Para Christian Arntsen, presidente da Starrett Brasil, o problema não é apenas a falta de qualificação, mas uma mudança na dinâmica do mercado de trabalho. A informalidade, impulsionada por aplicativos de transporte e entrega, tornou-se mais atrativa do que o emprego formal com salário mínimo, especialmente para quem recebe auxílios governamentais. Como as construtoras operam com margens apertadas, não conseguem absorver a inflação salarial necessária para atrair esses trabalhadores sem repassar o custo para o preço final do imóvel.

Tecnologia como saída para a baixa produtividade

Com a dificuldade de encontrar mão de obra, a digitalização deixa de ser opcional. O setor ainda é marcado por métodos tradicionais e altos índices de retrabalho. Globalmente, a tendência é de aceleração: a consultoría Mordor Intelligence projeta que os investimentos em tecnologia para a construção superem US$ 10,3 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa anual de 12,8%.

No Brasil, porém, essa transição esbarra na educação. Arntsen argumenta que a tecnologia só trará ganhos reais de produtividade se houver um investimento estrutural na capacitação dos trabalhadores, mudando a visão de curto prazo do setor.

Sustentabilidade e nichos de oportunidade

A pressão ambiental também molda a agenda do setor. A construção civil é responsável por 37% das emissões globais de carbono (dados do Pnuma, 2022) e por 6% das emissões no Brasil. A redução de desperdícios e a governança ambiental tornaram-se diferenciais competitivos para as empresas.

Apesar do cenário restritivo de crédito, há bolsões de crescimento. O varejo de materiais para construção e reformas, por exemplo, movimentou R$ 119 bilhões em 2025, com alta de 5,7% em relação ao ano anterior, mostrando que a demanda por melhorias em imóveis existentes segue resiliente.