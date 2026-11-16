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Petição com 150 mil assinaturas pede retorno de Jensen Huang à liderança da Nvidia

Brasil

Uma onda de pressão cresce para que Jensen Huang retorne ao comando da Nvidia. Em apenas dois dias, a petição on-line "Stand with Jensen Huang" acumulou 150 mil assinaturas, impulsionada por funcionários, ex-colaboradores e figuras de peso do Vale do Silício. O grupo exige que o fundador volte ao cargo de CEO até que uma investigação independente determine a real extensão dos danos causados à empresa por sua relação com Alice Huang, suspeita de espionagem para a China.

Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA
Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

A crise que forçou a renúncia de Huang na última quarta-feira (11 de novembro), encerrando um ciclo de 33 anos, vai além de escândalos pessoais. Embora a saída tenha sido precipitada pela exposição de seu caso extraconjugal com Alice, o impacto financeiro foi brutal: a Nvidia viu seu valor de mercado despencar mais de US$ 1,081 trilhão (cerca de R$ 6,1 trilhões) em apenas oito dias.

O cenário interno da companhia permanece instável. Enquanto a diretora financeira Colette Kress assumiu a função de forma interina, a empresa evita se manifestar sobre a petição e ainda não definiu um sucessor permanente. Paralelamente, reportagens da Reuters agravaram a situação ao revelar que Huang manteve três casos extraconjugais, dois deles com executivas da própria Nvidia, incluindo Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde.

O apoio mais emblemático ao retorno de Huang vem de Elon Musk. O CEO da Tesla e SpaceX não apenas assinou a petição, mas alertou no X que a ausência de Huang coloca em risco a operação da Nvidia. Segundo Musk, a gestão de Huang na cadeia de suprimentos era baseada em confiança pessoal e "apertos de mão", sem contratos formais, o que torna a empresa vulnerável agora que ele está fora.

Além de Musk, a lista de apoiadores inclui Tim Sweeney (Epic Games), Steve Chen (cofundador do YouTube), Garry Tan (Y Combinator) e Blake Scholl (Boom Supersonic). Por outro lado, nomes como Mark Zuckerberg, Sam Altman e Che-Chia Wei (TSMC), apesar da proximidade com Huang, mantêm silêncio até o momento.

Enquanto isso, a Megaspeed, empresa de computação em nuvem fundada por Alice Huang e cliente da Nvidia, tenta cortar vínculos. Em comunicado divulgado domingo (15 de novembro), a empresa afirmou que a empresária não possui relação com a companhia desde agosto de 2025. A manobra visa distanciar a Megaspeed das acusações de que Alice teria atuado como espiã e de que a empresa ajudaria entidades chinesas a burlar as restrições de exportação de chips dos EUA.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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