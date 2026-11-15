Lula propõe diversificação de mercados e exportação de tecnologia para mitigar tarifas de Trump

Em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a estratégia comercial brasileira diante das barreiras tarifárias impostas pelo governo de Donald Trump. Em vez de buscar a reversão das tarifas americanas, a aposta do governo brasileiro é a diversificação de mercados para mitigar a queda nas exportações para os Estados Unidos.

Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/ Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

Na prática, essa mudança de eixo reflete-se no aumento do fluxo de vendas para economias como China, Vietnã, Indonésia e Alemanha. Lula destacou que a prioridade atual é a expansão de parcerias com nações asiáticas e a consolidação do Brasil como parceiro definitivo da União Europeia, com a meta ambiciosa de duplicar o volume de trocas comerciais com o bloco europeu.

No caso específico das Filipinas, o presidente apontou que a cooperação já é sólida nos setores de Defesa e Agricultura, mas que a ampliação do comércio depende da resolução de pendências burocráticas e técnicas.

Para além da troca de parceiros, o governo defende uma mudança na natureza do que o Brasil exporta. O objetivo é romper a dependência da pauta de commodities — a exportação de matéria-prima bruta — para avançar na cadeia de valor. Lula citou a exploração de minerais críticos e terras raras não como fim, mas como meio: a intenção é transformar esses insumos internamente para exportar produtos de maior valor agregado, como chips e baterias.

Essa transição para a chamada "indústria digital" e o investimento em ciência e tecnologia são vistos pelo presidente como os únicos caminhos para que o Brasil deixe de ocupar a categoria de país "eternamente em desenvolvimento" e passe a integrar o grupo de nações desenvolvidas, substituindo a exportação de recursos naturais pela exportação de tecnologia e inteligência.