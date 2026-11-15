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Transposição do São Francisco muda de mãos: operação passa para empresa privada por três décadas

Brasil

O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), formalizou a transição do modelo de gestão da transposição do Rio São Francisco. A publicação do edital de licitação na última quinta-feira (12) marca o início do processo para a primeira concessão administrativa da União, transferindo a operação e manutenção do sistema para a iniciativa privada via Parceria Público-Privada (PPP).

Строительные работы на реке
Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строительные работы на реке

Na prática, a decisão altera a natureza da gestão operacional: as atividades de captação, transporte, armazenamento e monitoramento da água deixam de ser executadas diretamente pelo Estado para serem delegadas a uma concessionária. O contrato terá validade de 30 anos e um valor estimado de R$ 13,65 bilhões — montante que compreende a soma das contraprestações mensais pagas pela União ao longo de três décadas.

O novo arranjo impõe obrigações financeiras e técnicas imediatas ao operador privado. A empresa vencedora deverá injetar aproximadamente R$ 500 milhões em investimentos obrigatórios para obras e serviços de modernização. A remuneração da concessionária será dividida entre a amortização desses investimentos e o pagamento pelos serviços de manutenção, sendo que a segunda parcela estará condicionada ao cumprimento de indicadores de desempenho estabelecidos pelo governo.

O escopo da concessão abrange as estruturas dos eixos Norte e Leste, além dos ramais Apodi e Piancó e um trecho do rio Piranhas-Açu. Além da operação técnica, a empresa assume a responsabilidade pela segurança das instalações e a fiscalização do uso da água, incluindo a identificação de usuários irregulares.

O processo de seleção seguirá o rito de concorrência pública na B3, em São Paulo, onde vencerá a proposta que exigir a menor contraprestação mensal do governo federal. O cronograma estabelece os seguintes prazos:

  • 5 de março de 2027: Entrega de garantias e documentos de habilitação;
  • 12 de março de 2027: Sessão pública de abertura de propostas e disputa de lances;
  • 4 de maio de 2027: Homologação do resultado;
  • 5 de julho de 2027: Assinatura do contrato;
  • 2 de agosto de 2027: Publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União.

A estruturação do modelo passou por consulta pública entre janeiro e março de 2025 e audiência pública em fevereiro do mesmo ano, definindo as regras de ressarcimento de custos operacionais, como energia elétrica e encargos sociais, que terão tratamento financeiro distinto das parcelas de investimento e serviço.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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