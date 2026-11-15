Justiça determina que Guilherme Kilter exclua publicações com teor de assédio eleitoral em Curitiba

A Justiça do Trabalho concedeu uma medida liminar determinando que o vereador de Curitiba e deputado federal eleito, Guilherme Kilter (Novo), remova de suas redes sociais publicações que incentivam a demissão de trabalhadores com base em suas convicções políticas. A decisão é resultado de representações encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e ao Ministério Público Federal (MPF) pelo deputado estadual Requião Filho (PDT).

De acordo com a determinação judicial, Kilter tem o prazo de 24 horas, a contar da intimação pessoal, para excluir os conteúdos publicados nas plataformas X, Instagram, Facebook e TikTok. A liminar proíbe a veiculação de novas postagens com o mesmo teor e exige a publicação de um comunicado oficial em seus perfis, que deve permanecer visível por no mínimo 10 dias. O descumprimento da ordem poderá acarretar multa diária de R$ 50 mil.

O processo teve origem após o parlamentar publicar a mensagem "DEMITA UM PETISTA”, vinculando a demissão de apoiadores do presidente Lula a processos de reestruturação e corte de gastos. Na ocasião, Kilter também compartilhou capturas de tela com relatos de pessoas que alegavam ter sido desligadas de seus empregos após manifestarem posicionamento político.

As representações apresentadas por Requião Filho no dia 27 de outubro solicitam a apuração de possíveis práticas de assédio eleitoral. O deputado argumenta que o incentivo à demissão por convicções políticas configura discriminação nas relações de trabalho, fundamentando sua denúncia na Resolução nº 355/2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e em precedentes do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3).

Para Requião Filho, a medida é necessária para garantir que a liberdade de escolha e a democracia prevaleçam sobre a perseguição profissional. O caso segue agora a etapa de cumprimento da liminar e a apuração dos fatos pelos órgãos competentes.