Toffoli vota por manter provas da Operação Spoofing

O ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), votou favoravelmente à preservação definitiva do material probatório apreendido durante a Operação Spoofing. O voto foi registrado no plenário virtual nesta sexta-feira, 13, e marca o início do julgamento do mérito; os demais ministros têm até o dia 23 para anexar suas decisões.

A Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de julho de 2019, investigou a atuação de hackers que invadiram dispositivos de autoridades ligadas à Operação Lava Jato, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol.

No fundamento de seu voto, Toffoli argumentou que, embora a natureza criminosa da obtenção das mensagens impeça seu uso para incriminar as autoridades envolvidas, a jurisprudência do STF permite a utilização de provas ilícitas quando estas favorecem a defesa dos réus (uso pro reo). Segundo o ministro, a destruição do material violaria o princípio da ampla defesa, privando investigados e réus da Lava Jato de utilizarem tais elementos em seu benefício.

Além do aspecto da ampla defesa, o relator destacou que a preservação do conteúdo é indispensável para a materialidade do crime cibernético, servindo como corpo de delito para a eventual condenação dos agentes responsáveis pelas invasões.

O imbróglio jurídico originou-se após a divulgação de que, em julho de 2019, Sérgio Moro — então ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro — teria indicado a autoridades a intenção de descartar as mensagens apreendidas. Tal possibilidade levou o Partido Democrático Trabalhista (PDT) a ajuizar uma ação no STF para impedir a destruição das provas, sob a alegação de abuso de poder e violação da separação entre os Poderes.

Toffoli pontuou que a determinação de descarte por parte do então Ministro da Justiça configuraria uma intromissão indevida no Poder Judiciário, instância à qual compete a decisão sobre a eliminação de materiais probatórios.

Anteriormente, em junho de 2023, o STF já havia referendado uma liminar do ministro Luiz Fux para impedir a destruição dos dados. No entanto, Toffoli observou que aquela medida possuía caráter provisório, necessitando agora de confirmação definitiva. Com isso, o ministro rejeitou a tese da Advocacia-Geral da União (AGU), que sustentava que o processo teria perdido seu objeto.