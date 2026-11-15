Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
China implementa sistema de monitoramento digital permanente contra corrupção no setor público
A Lonicera tatarica como agente de desestabilização ecológica na América do Norte
Vagem chinesa com cor vibrante: choque térmico e molho de amido
Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029
Jeans para quadril largo: o equilíbrio visual do corte bootcut
Técnicas de poda em macieiras: como o momento da intervenção determina a saúde da frutificação
Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents

Toffoli vota por manter provas da Operação Spoofing

Brasil

O ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), votou favoravelmente à preservação definitiva do material probatório apreendido durante a Operação Spoofing. O voto foi registrado no plenário virtual nesta sexta-feira, 13, e marca o início do julgamento do mérito; os demais ministros têm até o dia 23 para anexar suas decisões.

A Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de julho de 2019, investigou a atuação de hackers que invadiram dispositivos de autoridades ligadas à Operação Lava Jato, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol.

No fundamento de seu voto, Toffoli argumentou que, embora a natureza criminosa da obtenção das mensagens impeça seu uso para incriminar as autoridades envolvidas, a jurisprudência do STF permite a utilização de provas ilícitas quando estas favorecem a defesa dos réus (uso pro reo). Segundo o ministro, a destruição do material violaria o princípio da ampla defesa, privando investigados e réus da Lava Jato de utilizarem tais elementos em seu benefício.

Além do aspecto da ampla defesa, o relator destacou que a preservação do conteúdo é indispensável para a materialidade do crime cibernético, servindo como corpo de delito para a eventual condenação dos agentes responsáveis pelas invasões.

O imbróglio jurídico originou-se após a divulgação de que, em julho de 2019, Sérgio Moro — então ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro — teria indicado a autoridades a intenção de descartar as mensagens apreendidas. Tal possibilidade levou o Partido Democrático Trabalhista (PDT) a ajuizar uma ação no STF para impedir a destruição das provas, sob a alegação de abuso de poder e violação da separação entre os Poderes.

Toffoli pontuou que a determinação de descarte por parte do então Ministro da Justiça configuraria uma intromissão indevida no Poder Judiciário, instância à qual compete a decisão sobre a eliminação de materiais probatórios.

Anteriormente, em junho de 2023, o STF já havia referendado uma liminar do ministro Luiz Fux para impedir a destruição dos dados. No entanto, Toffoli observou que aquela medida possuía caráter provisório, necessitando agora de confirmação definitiva. Com isso, o ministro rejeitou a tese da Advocacia-Geral da União (AGU), que sustentava que o processo teria perdido seu objeto.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Receitas e Culinária
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
Jardinagem
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Portugal
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
China implementa sistema de monitoramento digital permanente contra corrupção no setor público
A Lonicera tatarica como agente de desestabilização ecológica na América do Norte
Vagem chinesa com cor vibrante: choque térmico e molho de amido
Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029
Jeans para quadril largo: o equilíbrio visual do corte bootcut
Técnicas de poda em macieiras: como o momento da intervenção determina a saúde da frutificação
Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.