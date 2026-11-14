Linha 6-Laranja: governador antecipa trecho mas estação Saracura enfrenta atrasos

A construção da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo tornou-se o cenário de um embate invisível entre a pressa da infraestrutura urbana e a profundidade da memória histórica. No bairro do Bixiga, a estação 14-Bis/Saracura não é mais apenas um ponto de atraso no cronograma da concessionária Linha Uni, mas sim um sítio arqueológico que revela a presença centenária de um quilombo e de terreiros de candomblé em pleno coração da capital.

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O impacto imediato é técnico e temporal: com a previsão inicial de operação para outubro de 2027, a obra apresenta um ritmo alarmante, com apenas 15,55% de conclusão. O canteiro foi paralisado diversas vezes — a última delas em agosto deste ano — para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pudesse intervir. O que se encontrou sob a terra não foram apenas detritos, mas a materialidade de uma resistência: fragmentos de cerâmica, conchas, ossos e o pó azul waji, essencial para a limpeza espiritual no candomblé.

A relevância desse achado extrapola a catalogação de objetos. A descoberta de estruturas de alvenaria, pisos e sistemas de drenagem sugere a existência de um espaço sagrado, confirmando que a população negra foi protagonista da ocupação daquela região muito antes da imigração europeia moldar a imagem moderna do Bixiga. O reconhecimento disso já forçou a primeira mudança simbólica: a adição do nome "Saracura" ao batismo da estação.

No entanto, para os movimentos sociais e moradores locais, a mudança de nome é insuficiente diante do risco de apagamento. A Mobilização Estação Saracura/Vai-Vai defende que o transporte não pode anular a memória. A proposta é a musealização da estação, transformando o metrô em um memorial vivo, seguindo exemplos de capitais como Atenas ou Viena, onde a arqueologia é integrada à arquitetura funcional.

O conflito ganha camadas humanas e sociais com a situação da Escola de Samba Vai-Vai. Fundada por descendentes dos quilombolas de Saracura, a agremiação perdeu sua sede para dar lugar às obras em 2021 e, até agora, vive um limbo imobiliário. Entre decisões judiciais e tentativas de realocação, a escola permanece sem endereço fixo, enquanto a comunidade pleiteia que a estação passe a se chamar "Saracura/Vai-Vai", unindo o passado quilombola à cultura contemporânea do samba.

Enquanto isso, a Linha 6-Laranja segue como um projeto de contrastes. Se por um lado o governador Tarcísio de Freitas antecipou a entrega do primeiro trecho (com seis estações já em operação assistida), por outro, a estação Saracura e outras unidades, como Brasilândia e Itaberaba, enfrentam adiamentos e desafios geológicos, como a presença do Rio Saracura no terreno.

O caso da estação 14-Bis/Saracura coloca a cidade diante de um dilema: tratar os vestígios do Quilombo Saracura como um obstáculo ao cronograma de engenharia ou como uma oportunidade de reparação histórica. A resposta a essa pergunta definirá se a Linha 6 será apenas um meio de reduzir o tempo de viagem para 23 minutos ou se servirá para reconectar São Paulo com as raízes negras que ela tentou soterrar.