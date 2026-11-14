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Direita brasileira em crise: antipetismo não vira projeto de governo

Brasil

A derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial expôs a fragilidade estrutural da direita brasileira: a incapacidade de converter a rejeição ao Partido dos Trabalhadores (PT) em um projeto de governo concreto. Embora o grupo tenha demonstrado força numérica nas urnas, ele opera hoje como o que o cientista político Christian Lynch, do IESP-UERJ, define como uma "coalizão negativa".

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Em análise concedida ao programa Mapa de Risco, do InfoMoney, Lynch argumenta que o antipetismo funciona como a única cola capaz de unir setores conservadores com visões opostas sobre a economia e a função do Estado. O resultado é um paradoxo: a direita é simultaneamente forte em representação — com o PL consolidando uma bancada expressiva no Congresso e Flávio atraindo quase 60 milhões de votos — e fraca em articulação política.

Para o professor, a dependência da figura dos Bolsonaro para unificar a base impediu o amadurecimento de lideranças alternativas e a formulação de propostas que fossem além do discurso de oposição. Essa lacuna tornou-se evidente na campanha de Flávio, que mobilizou eleitores contra o PT, mas falhou em apresentar um projeto de mudança convincente para quem busca alternativas reais de gestão.

A crise de identidade da direita também se reflete na economia. O campo conservador ainda se apega ao liberalismo clássico de redução do Estado, herança da gestão de Paulo Guedes. No entanto, Lynch observa que esse modelo tornou-se anacrônico frente à tendência global de protecionismo e maior intervenção estatal para estimular a indústria e o dinamismo econômico.

"As pessoas já estão percebendo que não existe solução fora do Estado", afirma o cientista político, destacando que até mesmo a pauta do empreendedorismo exige políticas públicas eficientes para prosperar. Sem superar a dependência do antipetismo e atualizar sua agenda econômica para a realidade global, a direita brasileira corre o risco de permanecer como um bloco de reação, incapaz de oferecer um contraponto consistente ao modelo do PT.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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