5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio

Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, indica que aproximadamente 5,2 milhões de pessoas residiam em comunidades sob controle de grupos criminosos armados no estado em 2025. O volume de pessoas representa quase um terço da população fluminense, distribuídas em 1.530 territórios mapeados.
As áreas identificadas somam 614,3 quilômetros quadrados, o que equivale a 1,4% da extensão total do estado. O ISP esclarece que o crescimento dos números em relação aos dados de 2016 — quando eram registrados 2,9 milhões de moradores em 843 localidades — não reflete necessariamente uma expansão do domínio territorial, mas sim um aprimoramento técnico na coleta de dados e no mapeamento da dinâmica criminal.
De acordo com as autoridades de segurança, a identificação do grupo dominante foi possível em 1.444 dos territórios (94,4%). Em 86 comunidades, a presença de grupos armados foi confirmada, porém sem a identificação da facção específica.
O detalhamento da distribuição territorial aponta as seguintes hegemonias:
O estudo do ISP também documentou a transição de poder entre os grupos criminosos no período entre 2019 e 2025. O Comando Vermelho registrou a maior movimentação de expansão, assumindo 39 áreas de milícias, 24 do Terceiro Comando Puro e 21 da facção Amigos dos Amigos. O Terceiro Comando Puro tomou 22 áreas do Comando Vermelho, 15 da Amigos dos Amigos e sete de milícias. As milícias conquistaram seis territórios do Comando Vermelho e um do Terceiro Comando Puro, enquanto a Amigos dos Amigos assumiu duas áreas do Comando Vermelho, duas do Terceiro Comando Puro e uma de milícia.
O Instituto de Segurança Pública ressaltou que o levantamento quantifica a população residente em locais onde há a presença de organizações criminosas, observando que isso não implica a participação dos moradores em atividades ilícitas.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.