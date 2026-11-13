Azul planeja migrar dívida em dólar para reais para reduzir volatilidade financeira

A Azul anunciou a intenção de migrar parte de sua dívida denominada em dólares para reais, buscando reduzir a volatilidade de seus resultados financeiros. A estratégia foi detalhada por Antonio Garcia, diretor financeiro da companhia, durante teleconferência com analistas para a apresentação do balanço do terceiro trimestre.

Photo: Pravda.Ru Бразильский реал - банкноты и монеты

Atualmente, a exposição da empresa ao risco cambial é elevada: apenas 7,3% da dívida total da Azul está denominada em moeda local. Se forem excluídos os compromissos financeiros vinculados às aeronaves, a fatia em reais sobe para 17,0% — um leve aumento em relação aos 6,6% registrados no mesmo período do ano anterior.

Do ponto de vista de custo, a diferença entre as moedas é estreita, mas existente. O custo médio anual das obrigações em dólar é de 9,9%, enquanto a dívida em reais apresenta uma taxa de 9,0% ao ano.

O impacto prático dessa dependência do dólar ficou evidente no terceiro trimestre: a desvalorização de 0,1% do real frente à moeda americana entre junho e setembro resultou em uma perda de R$ 33,7 milhões para a companhia. O cenário é drasticamente diferente do terceiro trimestre de 2025, quando a variação cambial gerou um ganho de R$ 918,7 milhões.

Para tentar conter essa instabilidade, a Azul utiliza contratos de proteção cambial (hedge), mas a ferramenta não evitou perdas no período recente, registrando um prejuízo de R$ 10,9 milhões ao longo do trimestre.