Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

TCU dá 120 dias para Petrobras detalhar cálculo de preços e justificar sigilo comercial

Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Petrobras revise, em até 120 dias, a norma interna que define a precificação de diesel e gasolina no mercado interno. A Corte de Contas considerou que a Estratégia Comercial de Diesel e Gasolina (ECDG), implementada pela diretoria executiva em maio de 2023, ainda carece de transparência e detalhamento técnico sobre os critérios de formação de preços.

Логотип Петробраз
Photo: Petrobras , общественное достояние, через Wikimedia Commons
Логотип Петробраз

O ponto central da exigência do TCU é a definição do Custo Alternativo do Cliente (CAC). O CAC é a métrica principal da estatal para fixar preços, pois analisa o valor de fornecedores concorrentes e produtos substitutos disponíveis para o consumidor. Embora a Petrobras tenha criado a norma formal solicitada anteriormente pelo Tribunal, o órgão avalia que a regra atual não detalha como esse indicador é calculado na prática.

A decisão do TCU, divulgada nesta quinta-feira (12), estabelece um conflito entre a estratégia de mercado da empresa e as obrigações de transparência pública. A Petrobras argumenta que a abertura da metodologia de preços — incluindo o CAC e o Valor Marginal — daria vantagem competitiva a importadores e concorrentes, que poderiam prever reajustes da companhia.

Para destravar a implementação da norma, o TCU impôs duas medidas concretas:

  • Revisão da norma: a Petrobras deve indicar precisamente quais trechos da metodologia de preços podem ser públicos e apresentar justificativas técnicas para cada variável que deseje manter sob sigilo comercial.
  • Análise técnica: a área técnica do TCU passará a avaliar os argumentos de sigilo da empresa para garantir que as futuras decisões da Corte sobre a política de preços possam ser publicadas integralmente.

Na prática, a decisão remove a discricionariedade total da estatal sobre o que é "segredo comercial", obrigando a empresa a fundamentar tecnicamente a opacidade de seus preços diante dos princípios da Lei de Acesso à Informação e do seu status de sociedade de economia mista.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Animais
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Receitas e Culinária
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?
Economia
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
Blocos minúsculos no limite: UTVs migram para motores de carro e mudam a física do off-road
Ministério da Floresta registra aumento expressivo de ursos em cinco distritos
TCU dá 120 dias para Petrobras detalhar cálculo de preços e justificar sigilo comercial
Salada de beterraba com queijo de cabra fundente e nozes tostadas
Rosatom avança para a separação de metais de terras raras no complexo SMZ
Vício em jogos de azar vira doença com direito a tratamento gratuito na Rússia
Guacamole de vaca húngaro sem carboidratos: receita com lombo, páprica e endro
Rússia e Índia criam Centro de Excelência em IA e segurança cibernética
Decisão inesperada da Toyota: Scion volta focada em zonas de baixa velocidade
Rússia inicia exploração do jazimento Central para reduzir importação de titânio e zircão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.