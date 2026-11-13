TCU dá 120 dias para Petrobras detalhar cálculo de preços e justificar sigilo comercial

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Petrobras revise, em até 120 dias, a norma interna que define a precificação de diesel e gasolina no mercado interno. A Corte de Contas considerou que a Estratégia Comercial de Diesel e Gasolina (ECDG), implementada pela diretoria executiva em maio de 2023, ainda carece de transparência e detalhamento técnico sobre os critérios de formação de preços.

Photo: Petrobras , общественное достояние, через Wikimedia Commons Логотип Петробраз

O ponto central da exigência do TCU é a definição do Custo Alternativo do Cliente (CAC). O CAC é a métrica principal da estatal para fixar preços, pois analisa o valor de fornecedores concorrentes e produtos substitutos disponíveis para o consumidor. Embora a Petrobras tenha criado a norma formal solicitada anteriormente pelo Tribunal, o órgão avalia que a regra atual não detalha como esse indicador é calculado na prática.

A decisão do TCU, divulgada nesta quinta-feira (12), estabelece um conflito entre a estratégia de mercado da empresa e as obrigações de transparência pública. A Petrobras argumenta que a abertura da metodologia de preços — incluindo o CAC e o Valor Marginal — daria vantagem competitiva a importadores e concorrentes, que poderiam prever reajustes da companhia.

Para destravar a implementação da norma, o TCU impôs duas medidas concretas:

Revisão da norma: a Petrobras deve indicar precisamente quais trechos da metodologia de preços podem ser públicos e apresentar justificativas técnicas para cada variável que deseje manter sob sigilo comercial.

a Petrobras deve indicar precisamente quais trechos da metodologia de preços podem ser públicos e apresentar justificativas técnicas para cada variável que deseje manter sob sigilo comercial. Análise técnica: a área técnica do TCU passará a avaliar os argumentos de sigilo da empresa para garantir que as futuras decisões da Corte sobre a política de preços possam ser publicadas integralmente.

Na prática, a decisão remove a discricionariedade total da estatal sobre o que é "segredo comercial", obrigando a empresa a fundamentar tecnicamente a opacidade de seus preços diante dos princípios da Lei de Acesso à Informação e do seu status de sociedade de economia mista.