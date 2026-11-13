Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias

O cenário financeiro de Minas Gerais, marcado por um endividamento que ultrapassa a marca de R$ 188 bilhões com a União, está forçando o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) a operar em modo de conciliação política. Para enfrentar o volume do débito, o futuro chefe do Executivo mineiro iniciou uma rodada de articulações que ignora as divisões ideológicas da campanha, buscando apoio tanto de lideranças do PT quanto de figuras bolsonaristas.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Raphael Gustavo Marques da Costa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сердце штата Минас-Жерайс

A agenda de Cleitinho envolveu encontros estratégicos com a senadora eleita Marília Campos (PT) e a intermediação do deputado André Janones (Rede-MG) para viabilizar uma agenda direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para ocorrer após o dia 16 de novembro. Do outro lado do espectro político, o governador eleito recebeu Flávio Roscoe (PL), presidente da FIEMG e seu adversário na disputa ao Palácio Tiradentes, que propôs a implementação do programa "Destrava Minas”. A proposta foca na redução da burocracia e, crucialmente, na revisão das isenções fiscais concedidas pelo estado à iniciativa privada como forma de abrir espaço no orçamento.

O debate sobre a solvência mineira ganhará contornos oficiais em 1º de dezembro, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Zé Vitor (PL-MG). O encontro deve reunir o atual governador Mateus Simões (PSD), o secretário de economia Thiago Toscano e representantes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

A Engenharia do Propag: Como funcionará o pagamento

A solução técnica para a dívida repousa na adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), prevista para dezembro de 2025. Diferente do anterior Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Propag propõe um horizonte de liquidação de até 30 anos, com uma vantagem financeira imediata: a redução dos juros reais, que podem cair de 4% para até 0%.

Para acessar esse benefício, o estado assume compromissos específicos:

Amortização inicial: Pagamento de 20% do valor total via caixa, ativos imobiliários, venda de estatais ou créditos (o que garante a redução de 2 pontos percentuais nos juros).

Pagamento de 20% do valor total via caixa, ativos imobiliários, venda de estatais ou créditos (o que garante a redução de 2 pontos percentuais nos juros). Investimentos obrigatórios: Alocação de 1% em infraestrutura, saúde, segurança e educação técnica, além de 1% destinado ao Fundo de Equalização Federativa (FEF).

O fluxo de caixa para o pagamento será progressivo, escalonando o impacto mensal sobre as contas públicas:

2027: O estado pagará 40% da parcela cheia, correspondendo a R$ 210 milhões mensais (corrigidos pelo IPCA).

O estado pagará 40% da parcela cheia, correspondendo a (corrigidos pelo IPCA). 2028 a 2030: Aumento anual de 20 pontos percentuais na parcela.

Aumento anual de 20 pontos percentuais na parcela. 2030 em diante: Atinge-se 100% da parcela cheia, estimada em mais de R$ 520 milhões por mês, mantendo-se esse ritmo pelos 25 anos seguintes até a quitação total.

Minas Gerais integra o grupo de estados que optaram pelo Propag, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.