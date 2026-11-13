Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias

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Brasil

O cenário financeiro de Minas Gerais, marcado por um endividamento que ultrapassa a marca de R$ 188 bilhões com a União, está forçando o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) a operar em modo de conciliação política. Para enfrentar o volume do débito, o futuro chefe do Executivo mineiro iniciou uma rodada de articulações que ignora as divisões ideológicas da campanha, buscando apoio tanto de lideranças do PT quanto de figuras bolsonaristas.

Сердце штата Минас-Жерайс
Photo: https://commons.wikimedia.org by Raphael Gustavo Marques da Costa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сердце штата Минас-Жерайс

A agenda de Cleitinho envolveu encontros estratégicos com a senadora eleita Marília Campos (PT) e a intermediação do deputado André Janones (Rede-MG) para viabilizar uma agenda direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para ocorrer após o dia 16 de novembro. Do outro lado do espectro político, o governador eleito recebeu Flávio Roscoe (PL), presidente da FIEMG e seu adversário na disputa ao Palácio Tiradentes, que propôs a implementação do programa "Destrava Minas”. A proposta foca na redução da burocracia e, crucialmente, na revisão das isenções fiscais concedidas pelo estado à iniciativa privada como forma de abrir espaço no orçamento.

O debate sobre a solvência mineira ganhará contornos oficiais em 1º de dezembro, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Zé Vitor (PL-MG). O encontro deve reunir o atual governador Mateus Simões (PSD), o secretário de economia Thiago Toscano e representantes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

A Engenharia do Propag: Como funcionará o pagamento

A solução técnica para a dívida repousa na adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), prevista para dezembro de 2025. Diferente do anterior Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Propag propõe um horizonte de liquidação de até 30 anos, com uma vantagem financeira imediata: a redução dos juros reais, que podem cair de 4% para até 0%.

Para acessar esse benefício, o estado assume compromissos específicos:

  • Amortização inicial: Pagamento de 20% do valor total via caixa, ativos imobiliários, venda de estatais ou créditos (o que garante a redução de 2 pontos percentuais nos juros).
  • Investimentos obrigatórios: Alocação de 1% em infraestrutura, saúde, segurança e educação técnica, além de 1% destinado ao Fundo de Equalização Federativa (FEF).

O fluxo de caixa para o pagamento será progressivo, escalonando o impacto mensal sobre as contas públicas:

  • 2027: O estado pagará 40% da parcela cheia, correspondendo a R$ 210 milhões mensais (corrigidos pelo IPCA).
  • 2028 a 2030: Aumento anual de 20 pontos percentuais na parcela.
  • 2030 em diante: Atinge-se 100% da parcela cheia, estimada em mais de R$ 520 milhões por mês, mantendo-se esse ritmo pelos 25 anos seguintes até a quitação total.

Minas Gerais integra o grupo de estados que optaram pelo Propag, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

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