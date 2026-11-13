Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias

O cenário financeiro de Minas Gerais, marcado por um endividamento que ultrapassa a marca de R$ 188 bilhões com a União, está forçando o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) a operar em modo de conciliação política. Para enfrentar o volume do débito, o futuro chefe do Executivo mineiro iniciou uma rodada de articulações que ignora as divisões ideológicas da campanha, buscando apoio tanto de lideranças do PT quanto de figuras bolsonaristas.
A agenda de Cleitinho envolveu encontros estratégicos com a senadora eleita Marília Campos (PT) e a intermediação do deputado André Janones (Rede-MG) para viabilizar uma agenda direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para ocorrer após o dia 16 de novembro. Do outro lado do espectro político, o governador eleito recebeu Flávio Roscoe (PL), presidente da FIEMG e seu adversário na disputa ao Palácio Tiradentes, que propôs a implementação do programa "Destrava Minas”. A proposta foca na redução da burocracia e, crucialmente, na revisão das isenções fiscais concedidas pelo estado à iniciativa privada como forma de abrir espaço no orçamento.
O debate sobre a solvência mineira ganhará contornos oficiais em 1º de dezembro, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Zé Vitor (PL-MG). O encontro deve reunir o atual governador Mateus Simões (PSD), o secretário de economia Thiago Toscano e representantes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
A solução técnica para a dívida repousa na adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), prevista para dezembro de 2025. Diferente do anterior Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Propag propõe um horizonte de liquidação de até 30 anos, com uma vantagem financeira imediata: a redução dos juros reais, que podem cair de 4% para até 0%.
Para acessar esse benefício, o estado assume compromissos específicos:
O fluxo de caixa para o pagamento será progressivo, escalonando o impacto mensal sobre as contas públicas:
Minas Gerais integra o grupo de estados que optaram pelo Propag, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.