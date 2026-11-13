Crise na PF: Andrei Rodrigues vê boicote à indicação para novo Ministério

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, atribui a atual crise interna na corporação a uma tentativa deliberada de boicotar sua indicação para o futuro Ministério da Segurança Pública. A criação da pasta é a consequência direta de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deve ser promulgada pelo Congresso Nacional nos próximos dias.

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Embora aliados de Rodrigues tenham iniciado articulações para posicioná-lo na nova estrutura ministerial, o desgaste institucional reduziu as chances reais de nomeação. Dois pontos específicos pesam na avaliação do Palácio do Planalto: a saída de delegados responsáveis pelas investigações do Banco Master e a elaboração de relatórios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ligados a Daniel Vorcaro.

Na prática, a percepção interna no governo e no STF é de que o presidente Lula evitará assumir esse passivo político ao montar a nova pasta. Esse cenário não apenas compromete a ascensão ao cargo de ministro, mas coloca em risco a própria permanência de Rodrigues no comando da PF.

A fragilidade do cargo atual reside no fato de que a liderança de Rodrigues é mantida por uma liminar de Flávio Dino, que reverteu um afastamento anterior determinado por André Mendonça e ratificado pela Segunda Turma do STF. Em conversas reservadas, o chefe da PF afirma que os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques atuam ativamente para removê-lo da direção do órgão.