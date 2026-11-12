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Comissão da Câmara convida Mauro Vieira para explicar apoio de embaixada à mudança de filho de Lula

Brasil

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (11), um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, preste esclarecimentos sobre a utilização de recursos e pessoal da embaixada brasileira na Espanha para auxiliar a mudança de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, para aquele país.

Здание парламента Бразилии
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Xenia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание парламента Бразилии

O centro da questão é a atuação de Roberta Luchsinger, lobista e amiga de Lulinha — atualmente investigada por fraude no INSS -, que serviu de interlocutora com a diplomacia brasileira. O Itamaraty admitiu que a embaixada foi procurada por Luchsinger e que uma funcionária da pasta prestou apoio à operação.

Documentos e mensagens revelados pelo site Metrópoles indicam que o então embaixador na Espanha (e posterior embaixador na República Tcheca), Orlando Leite Ribeiro, trocou informações com a lobista sobre bairros para morar e hotéis. Houve, inclusive, a menção à possibilidade de disponibilizar um veículo para a compra de móveis. O Itamaraty, contudo, nega que qualquer carro oficial ou contratado tenha sido efetivamente utilizado por Luchsinger.

O requerimento, proposto pelo deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), sustenta que tal conduta configura desvio de finalidade e viola os princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade administrativa, sendo incompatível com os deveres do serviço diplomático.

Apesar da aprovação do convite pela comissão, a convocação não tem caráter obrigatório, o que significa que o ministro Mauro Vieira possui a prerrogativa de decidir se comparecerá ou não para prestar os esclarecimentos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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