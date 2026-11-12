Segurança para posse de Lula mobiliza 22 órgãos e divide Brasília em duas zonas

O dispositivo de segurança para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro, mobiliza a coordenação de 22 órgãos de segurança federais e distritais. A estrutura operacional, montada por um comitê instalado em agosto, permanecerá ativa até o dia 10 de janeiro, estendendo o período de vigilância para mitigar riscos de distúrbios semelhantes aos ataques de 8 de janeiro de 2023.
Na prática, a operação divide a capital brasileira em duas zonas de competência distintas: a área externa, voltada ao controle do público (com expectativa de um milhão de pessoas), sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); e a área interna, destinada ao presidente e chefes de Estado, sob tutela do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Também integram a força-tarefa a Secretaria de Segurança Pública do DF e as polícias legislativas da Câmara e do Senado.
Para evitar a invasão da Praça dos Três Poderes, foram estabelecidas as seguintes regras e medidas concretas:
O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast que, embora a organização siga a base da posse de 2023 com aperfeiçoamentos procedimentais, a inteligência policial não detectou, até o momento, movimentações que indiquem ameaças reais, apesar da retórica observada em ambientes digitais.
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