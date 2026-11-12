Segurança para posse de Lula mobiliza 22 órgãos e divide Brasília em duas zonas

O dispositivo de segurança para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro, mobiliza a coordenação de 22 órgãos de segurança federais e distritais. A estrutura operacional, montada por um comitê instalado em agosto, permanecerá ativa até o dia 10 de janeiro, estendendo o período de vigilância para mitigar riscos de distúrbios semelhantes aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil - 01.01.2023 - Solenidade de Posse Presidencial 39º presidente do Brasil, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128138384 Президент Бразилии Лула да Силва

Na prática, a operação divide a capital brasileira em duas zonas de competência distintas: a área externa, voltada ao controle do público (com expectativa de um milhão de pessoas), sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); e a área interna, destinada ao presidente e chefes de Estado, sob tutela do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Também integram a força-tarefa a Secretaria de Segurança Pública do DF e as polícias legislativas da Câmara e do Senado.

Para evitar a invasão da Praça dos Três Poderes, foram estabelecidas as seguintes regras e medidas concretas:

Perímetro de Manifestação: Eventuais protestos serão restringidos ao limite da Avenida José Sarney, mantendo os manifestantes a aproximadamente dois quilômetros de distância da Esplanada dos Ministérios.

Eventuais protestos serão restringidos ao limite da Avenida José Sarney, mantendo os manifestantes a aproximadamente dois quilômetros de distância da Esplanada dos Ministérios. Controle de Acesso: Na região da Rodoviária de Brasília, onde haverá palcos para shows, será implementado um sistema de múltiplas linhas de revista em um perímetro de dois quilômetros.

Na região da Rodoviária de Brasília, onde haverá palcos para shows, será implementado um sistema de múltiplas linhas de revista em um perímetro de dois quilômetros. Inteligência e Monitoramento: A Secretaria de Segurança Pública do DF manterá a célula de monitoramento de redes sociais e o rastreamento de convocações suspeitas até o dia 10 de janeiro.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast que, embora a organização siga a base da posse de 2023 com aperfeiçoamentos procedimentais, a inteligência policial não detectou, até o momento, movimentações que indiquem ameaças reais, apesar da retórica observada em ambientes digitais.