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Segurança para posse de Lula mobiliza 22 órgãos e divide Brasília em duas zonas

Brasil

O dispositivo de segurança para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro, mobiliza a coordenação de 22 órgãos de segurança federais e distritais. A estrutura operacional, montada por um comitê instalado em agosto, permanecerá ativa até o dia 10 de janeiro, estendendo o período de vigilância para mitigar riscos de distúrbios semelhantes aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Президент Бразилии Лула да Силва
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil - 01.01.2023 - Solenidade de Posse Presidencial 39º presidente do Brasil, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128138384
Президент Бразилии Лула да Силва

Na prática, a operação divide a capital brasileira em duas zonas de competência distintas: a área externa, voltada ao controle do público (com expectativa de um milhão de pessoas), sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); e a área interna, destinada ao presidente e chefes de Estado, sob tutela do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Também integram a força-tarefa a Secretaria de Segurança Pública do DF e as polícias legislativas da Câmara e do Senado.

Para evitar a invasão da Praça dos Três Poderes, foram estabelecidas as seguintes regras e medidas concretas:

  • Perímetro de Manifestação: Eventuais protestos serão restringidos ao limite da Avenida José Sarney, mantendo os manifestantes a aproximadamente dois quilômetros de distância da Esplanada dos Ministérios.
  • Controle de Acesso: Na região da Rodoviária de Brasília, onde haverá palcos para shows, será implementado um sistema de múltiplas linhas de revista em um perímetro de dois quilômetros.
  • Inteligência e Monitoramento: A Secretaria de Segurança Pública do DF manterá a célula de monitoramento de redes sociais e o rastreamento de convocações suspeitas até o dia 10 de janeiro.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast que, embora a organização siga a base da posse de 2023 com aperfeiçoamentos procedimentais, a inteligência policial não detectou, até o momento, movimentações que indiquem ameaças reais, apesar da retórica observada em ambientes digitais.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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