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Petrobras atinge recorde histórico de produção com 3,51 milhões de barris por dia

Brasil

A Petrobras registrou no terceiro trimestre de 2026 a maior produção de sua história, atingindo 3,51 milhões de barris por dia. Segundo a presidente da companhia, Magda Chambriard, esse desempenho é reflexo de uma gestão focada na otimização de processos e no controle do declínio natural das jazidas, que a empresa trabalha para manter em 3% ao ano.

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Photo: Petrobras , общественное достояние, через Wikimedia Commons
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O ritmo de crescimento recente chama a atenção: desde maio de 2024, a produção saltou 30%. Para efeito de comparação, a estatal cresceu apenas 10% em todo o período entre 2014 e 2024. Um ponto central dessa estratégia foi a extração acima da capacidade original de 11 plataformas, o que gerou um incremento de 280 mil barris diários — volume equivalente a quase duas unidades FPSO de 150 mil barris — sem a necessidade de novos investimentos em capex (capital de expansão), exigindo apenas a conexão de poços e ajustes em equipamentos de subsuperfície.

No refino, a estatal atingiu a produção de 1.873 mil barris por dia de derivados, operando com um Fator de Utilização Total (FUT) de 99%, evidenciando que as refinarias estão trabalhando praticamente em sua capacidade máxima para suprir a demanda por diesel, gasolina e querosene de aviação (QAV).

Do lado financeiro, o lucro líquido sem eventos exclusivos no período foi de US$ 9,316 bilhões. Embora o número represente uma alta de 78% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve uma retração de 15,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Já o lucro atribuível aos acionistas totalizou US$ 7,740 bilhões, crescendo 28,4% na base anual, mas caindo 25,8% na comparação trimestral.

Sobre a expansão territorial, a Petrobras confirmou a viabilidade da Margem Equatorial após a descoberta do poço de Morpho, com a previsão de perfurar mais três poços em 2027. Magda Chambriard definiu a estratégia de transição energética da empresa como "justa", condicionando os investimentos em baixo carbono à geração de valor para a companhia e acessibilidade de preços para a sociedade.

Quanto à precificação, a diretora Angélica Laureano afirmou que a política atual visa blindar o mercado interno da volatilidade global (que chegou a oscilar US$ 25 por barril em apenas dez dias). A receita de vendas de derivados saltou 35% em relação ao terceiro trimestre de 2025, somando R$ 162,4 bilhões. A companhia mantém a operação baseada em dois parâmetros: o Custo Alternativo do Cliente (CAAC) e o melhor custo alternativo da própria Petrobras (VM), evitando mudanças estruturais bruscas na política de preços.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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