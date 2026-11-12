Bioma KM 0 quer reter valor agregado na Amazônia para evitar exportação de matéria-prima bruta

A economia da sociobiodiversidade na Amazônia enfrenta um gargalo estrutural: a exportação de matéria-prima bruta. Para enfrentar essa distorção, o projeto Bioma KM 0 pretende acelerar 50 pequenos empreendimentos distribuídos por cinco estados brasileiros, focando na retenção do valor agregado dentro dos territórios produtores.

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O objetivo central não é apenas o aumento da produção, mas a mudança do papel do produtor na cadeia de valor. Atualmente, a maior fatia da receita é capturada nas etapas de processamento e comercialização final, que ocorrem longe da origem. Carlinho Santos, analista de Competitividade Setorial do Sebrae, resume a lógica da iniciativa: a riqueza deve permanecer com quem detém o recurso original.

O abismo de valor: o caso da castanha-do-brasil

A disparidade econômica fica evidente quando se analisa a cadeia da castanha-do-brasil. De acordo com dados da Conexsus, o produto chega a sair da região produtora por cerca de R$ 6 o quilo, enquanto o preço final ao consumidor atinge R$ 170.

Em termos percentuais, o produtor na base da cadeia recebe aproximadamente 3,5% do valor final. Embora esse intervalo comporte custos de logística, impostos e margens de lucro de intermediários, o número revela um espaço massivo para a inserção de etapas de beneficiamento local, o que elevaria a participação financeira das comunidades.

Diagnóstico territorial e cadeias prioritárias

Entre agosto e outubro de 2026, o projeto realizou visitas técnicas para mapear gargalos de infraestrutura e gestão. O levantamento envolveu 39 interlocutores (instituições públicas, privadas e especialistas) em cinco frentes produtivas:

Maranhão: Foco na cadeia do babaçu, com visitas a agroindústrias em Codó e Timbiras e diálogo com o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB).

Foco na cadeia do babaçu, com visitas a agroindústrias em Codó e Timbiras e diálogo com o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). Roraima: Análise da produção de cacau.

Análise da produção de cacau. Mato Grosso: Diagnóstico da castanha-do-brasil.

Diagnóstico da castanha-do-brasil. Amazonas: Estudo sobre o guaraná, com apoio da UFAM, Embrapa e Senar.

Estudo sobre o guaraná, com apoio da UFAM, Embrapa e Senar. Acre: Levantamento sobre a cadeia do açaí, envolvendo cooperativas extrativistas.

Plano de execução e métricas de impacto

A próxima fase do Bioma KM 0 consiste na seleção de 10 pequenos negócios por estado (totalizando 50). Esses empreendimentos passarão por uma jornada de aceleração empresarial para melhorar a gestão e a capacidade de entrega de produtos beneficiados.

O cronograma previsto é de 12 a 18 meses. A estratégia não se limita ao suporte individual, mas busca atuar em problemas estruturais compartilhados pelas cadeias. A contratação da consultoria para a fase de aceleração já está em andamento, com a previsão de parcerias técnicas com universidades e centros de pesquisa.

O sucesso do projeto será medido pela capacidade de converter o potencial bruto do babaçu, cacau, castanha, guaraná e açaí em renda real para as populações locais, reduzindo a dependência da venda de commodities não processadas.