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62% dos eleitores brasileiros sentem que nenhum partido representa sua forma de pensar

Brasil

A maioria dos eleitores brasileiros — 62% — sente que não existe nenhum partido político que represente a sua forma de pensar. O dado é fruto de uma pesquisa realizada pelo instituto Quaest e revela um abismo persistente entre a população e as siglas partidárias, apesar de uma leve tendência de recuperação na identificação desde 2014.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/tsejusbr/51744543743 is licensed under общественное достояние на Flickr
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O distanciamento não é uniforme e segue recortes socioeconômicos e regionais claros. A rejeição aos partidos é mais acentuada no Sudeste (64%) e no Nordeste (63%), enquanto as regiões Sul e Centro-Oeste/Norte apresentam a maior taxa de representatividade, com 42% dos eleitores sentindo-se contemplados por alguma legenda.

Um detalhe relevante surge na correlação entre renda e política: quanto maior o rendimento do eleitor, maior a chance de ele se identificar com um partido. Enquanto apenas 35% de quem ganha até dois salários mínimos se sente representado, esse número sobe para 43% entre aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos. Na outra ponta, a faixa etária acima de 60 anos é a que mais se sente órfã de representação partidária (68%).

No cenário de identificação positiva, o Partido dos Trabalhadores (PT) lidera com 18% (estava em 15% após as eleições de 2022), seguido pelo Partido Liberal (PL), que subiu de 8% para 14%. A distribuição geográfica reflete a polarização do país: o PT domina a percepção no Nordeste (23%), enquanto o PL prevalece no Sul (20%). No Sudeste e no Centro-Oeste/Norte, as duas siglas estão tecnicamente empatadas.

A pesquisa também evidencia que a polarização brasileira não se baseia apenas em quem se apoia, mas em quem se rejeita. Metade dos entrevistados (51%) declarou aversão a algum partido específico, com a antipatia concentrada no PT (25%) e no PL (21%).

Os dados de rejeição cruzada são drásticos: 58% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) afirmam não gostar do PT, enquanto 40% dos eleitores de Lula (PT) manifestam a mesma aversão ao PL.

A coleta de dados foi realizada presencialmente com 2.002 pessoas a partir de 16 anos, entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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