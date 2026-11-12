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TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30

Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou a tentativa do Palácio do Planalto de manter sob sigilo os detalhes dos gastos com a hospedagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe durante a COP-30, em Belém. A decisão, tomada nesta quarta-feira (11), obriga a Casa Civil a entregar a documentação completa sobre a locação do iate Iana III em um prazo de 15 dias.

Луис Инасиу Лула да Силва
Photo: Веб-сайт правительства Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва

O ponto central do conflito institucional é a falta de transparência na contratação da empresa Icotur Transporte e Turismo. Até o momento, o governo divulgou apenas o valor da diária por pessoa (R$ 2.647), mas omitiu estudos técnicos, pesquisas de preços, notas fiscais e a memória de cálculo que justificasse a escolha de um iate privado em vez de uma embarcação da Marinha do Brasil.

A Casa Civil tentou bloquear o acesso aos documentos alegando que a publicidade dos dados comprometeria a segurança presidencial. No entanto, a maioria dos ministros do TCU, seguindo o voto do revisor Walton Alencar Rodrigues, decidiu que a segurança não justifica a ausência de fiscalização por um órgão de controle externo.

Um detalhe procedimental relevante é a refutação do argumento do governo sobre a Marinha. O Planalto alegou que não houve "oferecimento formal" de um navio oficial. Para o TCU, esse argumento é inválido, uma vez que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, cabendo à Presidência a iniciativa de solicitar o recurso militar, e não aguardar uma oferta.

Na prática, a decisão do TCU altera o status do processo da seguinte forma:

  • Obrigatoriedade: A Casa Civil deve entregar em 15 dias todos os documentos comprobatórios da contratação (estudo técnico, cotações, contrato e comprovantes de pagamento).
  • Prestação de contas: O governo deve informar expressamente se algum dos documentos solicitados sequer foi elaborado.
  • Interpelação direta: Foi aprovada a realização de uma audiência com Valter Correia da Silva, então chefe da Secretaria Extraordinária para a COP-30.

Embora o relator Bruno Dantas tenha votado pelo arquivamento por não ver evidências claras de prejuízo financeiro (antieconomicidade), a maioria do plenário decidiu que a falta de documentação impede a conclusão do caso e exige a transparência imediata dos gastos efetuados via cartão corporativo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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