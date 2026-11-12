TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30

O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou a tentativa do Palácio do Planalto de manter sob sigilo os detalhes dos gastos com a hospedagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe durante a COP-30, em Belém. A decisão, tomada nesta quarta-feira (11), obriga a Casa Civil a entregar a documentação completa sobre a locação do iate Iana III em um prazo de 15 dias.
O ponto central do conflito institucional é a falta de transparência na contratação da empresa Icotur Transporte e Turismo. Até o momento, o governo divulgou apenas o valor da diária por pessoa (R$ 2.647), mas omitiu estudos técnicos, pesquisas de preços, notas fiscais e a memória de cálculo que justificasse a escolha de um iate privado em vez de uma embarcação da Marinha do Brasil.
A Casa Civil tentou bloquear o acesso aos documentos alegando que a publicidade dos dados comprometeria a segurança presidencial. No entanto, a maioria dos ministros do TCU, seguindo o voto do revisor Walton Alencar Rodrigues, decidiu que a segurança não justifica a ausência de fiscalização por um órgão de controle externo.
Um detalhe procedimental relevante é a refutação do argumento do governo sobre a Marinha. O Planalto alegou que não houve "oferecimento formal" de um navio oficial. Para o TCU, esse argumento é inválido, uma vez que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, cabendo à Presidência a iniciativa de solicitar o recurso militar, e não aguardar uma oferta.
Na prática, a decisão do TCU altera o status do processo da seguinte forma:
Embora o relator Bruno Dantas tenha votado pelo arquivamento por não ver evidências claras de prejuízo financeiro (antieconomicidade), a maioria do plenário decidiu que a falta de documentação impede a conclusão do caso e exige a transparência imediata dos gastos efetuados via cartão corporativo.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.