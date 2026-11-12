O triplex nunca foi de Lula: a anulação do STF reescreveu a história da construtora

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou a liberação de mais de R$ 2,4 milhões à construtora OAS. O montante é proveniente do leilão de um apartamento triplex no Guarujá, realizado em 2018, e permaneceu retido em conta judicial por oito anos, acumulando a correção monetária do período.

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O caso centralizava-se na tese da acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido o imóvel como vantagem indevida. No entanto, nos registros cartoriais, a propriedade do apartamento permaneceu formalmente em nome da OAS durante todo o processo.

A repercussão midiática da época consolidou a expressão "tríplex do Lula" como um fato consumado antes mesmo de qualquer decisão definitiva. Esse cenário contribuiu para o impedimento da candidatura de Lula à Presidência em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fundamentado na Lei da Ficha Limpa, indeferiu sua inscrição. Posteriormente, Lula cumpriu 580 dias de prisão.

A reversão do quadro jurídico ocorreu em 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações. A Corte estabeleceu dois pontos fundamentais: a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução do processo e a incompetência do foro da vara federal de Curitiba para julgar a ação.

Enquanto a correção monetária agora é aplicada aos valores devolvidos à OAS, as consequências processuais e políticas do período — incluindo a ausência de Lula nas urnas de 2018 e o tempo de reclusão — permanecem como fatos irreversíveis.