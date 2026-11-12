Bancada ruralista pressiona MEC por anulação de questões do Enem 2026

A prova do Enem 2026 tornou-se o novo campo de batalha ideológico entre a bancada ruralista e o Ministério da Educação (MEC). Parlamentares bolsonaristas e entidades do agronegócio intensificaram a pressão sobre o Inep, exigindo a anulação de questões que, segundo eles, carregam viés político ao discutir a fome no Brasil e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

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O ponto central da discórdia é a tentativa de conectar a pujança do agronegócio exportador à persistência da insegurança alimentar no país. Uma das questões contestadas utilizava a análise de um pesquisador para argumentar que a produção de commodities para a indústria e exportação não se traduz necessariamente em comida no prato da população. A resposta considerada correta apontava a ampliação de créditos para a agricultura familiar como solução.

Para a senadora Tereza Cristina (PP-MS), vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a questão comete um "erro" fundamental ao colocar o agro exportador em oposição à agricultura familiar, ignorando a complexidade da produção rural brasileira. Na mesma linha, a deputada Daniela Reinehr (PL-SC) questionou se o exame ainda ensina geografia ou se tornou um veículo de "visão ideológica".

A indignação do setor escala com a presença de outra pergunta focada nas atividades educacionais do MST. O item solicitava a identificação da contribuição dos cursos de formação do movimento, com a resposta esperada sendo a "transformação da realidade fundiária". Para o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), isso fere o pluralismo de ideias; já o presidente da FPA, Pedro Lupion (Republicanos-PR), vê a questão como uma tentativa de glamourizar quem "descumpre a lei".

Fora do Congresso, a reação é igualmente visceral. Ágide Eduardo Meneguette, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), disparou contra os elaboradores da prova, afirmando que as perguntas foram formuladas por pessoas sem noção da importância do setor para o Brasil e o mundo.

Apesar do barulho político, o Inep mantém que a elaboração das questões segue um rigoroso processo pedagógico, envolvendo professores de diversas regiões e revisões técnicas para garantir a adequação aos parâmetros da avaliação.

O cerco ao exame, porém, não termina no campo. A Associação Escola Sem Partido também acionou a Justiça Federal para anular a redação do primeiro dia. O motivo? O tema "A valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal". A entidade alega que a palavra "valorização" induz o aluno a um posicionamento favorável ao SUS, limitando a liberdade de crítica ao sistema público de saúde.