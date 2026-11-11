Adama fecha fábrica em Taquari (RS) dois anos após investimento de R$ 300 milhões

A Adama anunciou o fechamento de sua unidade produtiva em Taquari (RS), uma operação que mal completou dois anos de atividade. A fábrica, inaugurada em dezembro de 2022, havia recebido um investimento de R$ 300 milhões para a produção de ingredientes ativos, como o protioconazol — base essencial para fungicidas aplicados em plantações de soja e algodão.

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A empresa justifica a saída como parte de uma "revisão global de ativos", alegando que a rede de fabricação precisa ser ajustada a novas condições de mercado e a uma demanda de longo prazo que, aparentemente, não justifica a manutenção da planta gaúcha. O movimento revela um descompasso rápido entre a projeção de investimento feita há menos de 24 meses e a realidade atual da demanda global por esses insumos.

Do ponto de vista operacional, a Adama deixa lacunas importantes: não foram divulgados o cronograma exato do encerramento nem, crucialmente, o número de postos de trabalho extintos. A companhia limitou-se a afirmar que tratará os colaboradores com "respeito", sem detalhar planos de mitigação ou realocação.

Enquanto a produção em Taquari é interrompida, a estrutura da empresa no Brasil é reorganizada. A fabricação permanece concentrada em Londrina (PR), e a Adama mantém seu Centro de Distribuição em Carazinho e a rede comercial no Rio Grande do Sul. A companhia reforça que o Brasil continua sendo seu maior mercado estratégico, embora a estratégia industrial tenha mudado drasticamente no estado.

A reação local é de alerta. A Prefeitura de Taquari, preocupada com o impacto socioeconômico imediato da saída de um investimento de R$ 300 milhões, acionou a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e solicitou audiências com o CEO da Adama, além de órgãos do governo estadual e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para tentar reverter a decisão ou minimizar os danos à economia municipal.