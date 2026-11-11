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PF investiga desvios de 'Emendas Pix' e movimentações atípicas de deputado na Bahia

Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Fluxo Paralelo, com o objetivo de investigar supostos desvios de recursos provenientes de "Emendas Pix" no estado da Bahia. A ação é fundamentada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Flávio Dino, e foca na apuração de transações financeiras atípicas envolvendo o deputado federal Neto Carletto (Avante).

Федеральная полиция Бразилии
Photo: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ by Ровена Роза, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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De acordo com os documentos do processo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou incompatibilidades entre a movimentação financeira de alto volume e a capacidade operacional da empresa O. Sulz de A. Neto Ltda., administrada pelo parlamentar e com capital social de R$ 20 mil. O relatório aponta que a empresa, cujo objeto social é a prestação de serviços de escritório, foi utilizada para triangulação de valores.

Entre as operações detalhadas na decisão do ministro Flávio Dino, destaca-se que, em 12 de setembro de 2025, Neto Carletto recebeu via Pix a quantia de R$ 750 mil de sua mãe, Mariza Aparecida Carletto, e transferiu a integralidade do valor para a própria empresa no mesmo dia. Além disso, Mariza teria transferido outros R$ 500 mil diretamente para a pessoa jurídica e, entre setembro de 2025 e março de 2026, depositado R$ 1.003.792,90 na conta pessoal do deputado.

A investigação também apura a circulação de dinheiro em espécie. O pai do parlamentar, Orlando Sulz de Almeida Filho, é apontado pelo Coaf como responsável por 23 saques que somam R$ 3,4 milhões. Em uma dessas ocasiões, a Polícia Federal monitorou um saque de R$ 300 mil, registrando que Orlando deixou a agência bancária em um veículo com propaganda eleitoral do filho, o que fundamenta a hipótese de financiamento irregular de campanha.

O inquérito descreve ainda a utilização de terceiros para a movimentação de valores. Juliana de Oliveira Lima, funcionária da família registrada como trabalhadora rural com salário de R$ 1.451,22, teria realizado sucessivos saques de R$ 200 mil. Agentes da PF acompanharam a funcionária em duas ocasiões, trajetos que terminavam na garagem da Expresso Brasileiro Transportes Ltda., empresa de ônibus do grupo familiar.

A Operação Fluxo Paralelo cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, na Bahia. Foram apreendidos R$ 607 mil em dinheiro vivo, além de joias, computadores e celulares.

A origem do caso é uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) no município de Coração de Maria. A fiscalização identificou indícios de superfaturamento, pagamentos por serviços não executados e irregularidades em contratos financiados por duas emendas de autoria de Neto Carletto, que totalizam R$ 8,635 milhões. As condutas estão sob apuração para a possível configuração dos crimes de peculato-desvio, lavagem de dinheiro e delitos eleitorais.

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