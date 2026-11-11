Governo publica edital para concessão do Projeto de Integração do Rio São Francisco

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) publicará nesta quinta-feira (12 de novembro) o edital para a concessão administrativa do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf). A medida transfere a operação e a manutenção da infraestrutura dos eixos Norte e Leste para a iniciativa privada por um período de 30 anos.

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O modelo adotado é o de Parceria Público-Privada (PPP). Na prática, a decisão unifica diversos acordos fragmentados que regem o serviço atualmente em um contrato único, visando estabilizar a gestão operacional do sistema que abastece cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Para assumir a operação, a empresa vencedora do leilão terá obrigações financeiras imediatas: a aplicação de R$ 500 milhões em investimentos diretos nos primeiros quatro anos. Esse montante é destinado especificamente à construção e manutenção de ativos críticos, como canais, diques, subestações e estações de bombeamento.

O anúncio foi detalhado por Eduardo Tavares, secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR, durante o Fórum Nacional de PPPs. O desenho da concessão, elaborado ao longo de quatro anos, mira especialmente grupos de saneamento que já possuem capilaridade na região, como Aegea, Pátria, BRK e Acciona.