Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro

O Brasil expandiu a lista de destinos autorizados para a exportação de produtos agropecuários, com novas liberações para o Vietnã, Malásia, Turquia e Barbados. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgados via CNN Brasil, o país soma agora 728 aberturas de mercado em 100 destinos desde o início de 2023.

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Mais do que o volume de países, o ponto central dessas autorizações é a diversificação do mix de produtos. No caso de Barbados, a liberação de carne, produtos cárneos e miúdos bovinos permite que os frigoríficos brasileiros monetizem partes do animal que não são cortes tradicionais, otimizando o aproveitamento da carcaça. No Vietnã, a abertura foca em miúdos vermelhos (coração, fígado e rins), consolidando a relação com um parceiro que importou US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025.

A Malásia (especificamente o estado de Sarawak) abriu as portas para o material genético — embriões bovinos e bubalinos (in vivo e in vitro), sêmen e animais de reprodução -, além de carne suína. Já a Turquia autorizou a entrada de búfalos vivos para reprodução ou abate, alinhando a oferta brasileira à demanda de um mercado com forte tradição em bubalinocultura.

A estratégia por trás dos números: menos volume, mais valor

Essas aberturas ocorrem em um cenário de transição na exportação de carne bovina. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) revelam um movimento interessante entre janeiro e outubro de 2026: enquanto o volume exportado caiu 5% em relação ao mesmo período de 2025 (totalizando 2,66 milhões de toneladas), a receita subiu 8,6%, atingindo US$ 15,55 bilhões.

O detalhe crucial está na distribuição geográfica. O Brasil está reduzindo a dependência da China. Os mercados fora da China registraram um salto de 16,9% no volume (1,71 milhão de toneladas) e um aumento expressivo de 33,8% na receita, somando US$ 9,65 bilhões. Em termos de participação, os destinos não chineses saltaram de 52% do volume total em 2025 para 64% no período correspondente de 2026.

Para Roberto Perosa, presidente da Abiec, a importância dessas novas autorizações não reside apenas no número de países, mas na "complementaridade entre mercados". Ao acessar países com padrões de consumo distintos, a indústria consegue escoar produtos como os miúdos, que possuem demanda específica fora do Brasil, transformando subprodutos em fontes de receita e aumentando a competitividade global dos frigoríficos.