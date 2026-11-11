Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente
Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa
WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito

Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro

Brasil

O Brasil expandiu a lista de destinos autorizados para a exportação de produtos agropecuários, com novas liberações para o Vietnã, Malásia, Turquia e Barbados. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgados via CNN Brasil, o país soma agora 728 aberturas de mercado em 100 destinos desde o início de 2023.

Сырое мясо на доске
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сырое мясо на доске

Mais do que o volume de países, o ponto central dessas autorizações é a diversificação do mix de produtos. No caso de Barbados, a liberação de carne, produtos cárneos e miúdos bovinos permite que os frigoríficos brasileiros monetizem partes do animal que não são cortes tradicionais, otimizando o aproveitamento da carcaça. No Vietnã, a abertura foca em miúdos vermelhos (coração, fígado e rins), consolidando a relação com um parceiro que importou US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025.

A Malásia (especificamente o estado de Sarawak) abriu as portas para o material genético — embriões bovinos e bubalinos (in vivo e in vitro), sêmen e animais de reprodução -, além de carne suína. Já a Turquia autorizou a entrada de búfalos vivos para reprodução ou abate, alinhando a oferta brasileira à demanda de um mercado com forte tradição em bubalinocultura.

A estratégia por trás dos números: menos volume, mais valor

Essas aberturas ocorrem em um cenário de transição na exportação de carne bovina. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) revelam um movimento interessante entre janeiro e outubro de 2026: enquanto o volume exportado caiu 5% em relação ao mesmo período de 2025 (totalizando 2,66 milhões de toneladas), a receita subiu 8,6%, atingindo US$ 15,55 bilhões.

O detalhe crucial está na distribuição geográfica. O Brasil está reduzindo a dependência da China. Os mercados fora da China registraram um salto de 16,9% no volume (1,71 milhão de toneladas) e um aumento expressivo de 33,8% na receita, somando US$ 9,65 bilhões. Em termos de participação, os destinos não chineses saltaram de 52% do volume total em 2025 para 64% no período correspondente de 2026.

Para Roberto Perosa, presidente da Abiec, a importância dessas novas autorizações não reside apenas no número de países, mas na "complementaridade entre mercados". Ao acessar países com padrões de consumo distintos, a indústria consegue escoar produtos como os miúdos, que possuem demanda específica fora do Brasil, transformando subprodutos em fontes de receita e aumentando a competitividade global dos frigoríficos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Ciência
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente
Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa
WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.