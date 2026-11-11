Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente

A Petrobras deve apresentar, no próximo dia 23, seu Plano de Negócios para o quinquênio 2027-2031 com um volume de investimentos estimado entre US$ 115 bilhões e US$ 120 bilhões. O montante, que aguarda a chancela final do Conselho de Administração nesta semana, sinaliza uma expansão em relação ao plano anterior (2026-2030), que previa US$ 109 bilhões, embora permaneça distante do pico histórico de US$ 236,7 bilhões registrado entre 2013 e 2017.

Photo: Petrobras , общественное достояние, через Wikimedia Commons Логотип Петробраз

O aumento do orçamento reflete a intenção da estatal de diversificar sua atuação, incluindo o retorno ao setor de etanol e a busca pela autossuficiência no diesel. No entanto, a meta do diesel esbarra em um gap estrutural: enquanto a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) projeta que o consumo do combustível cresça 19% nos próximos dez anos, a expansão da oferta nas refinarias da Petrobras é estimada em apenas 13%. Para tentar fechar essa conta, a companhia aposta na conclusão do trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, e em novas unidades no Complexo de Energias Boaventura (RJ), além de ampliações em plantas já existentes.

Outro vetor de pressão para cima nos investimentos é a exploração da Margem Equatorial. O sucesso no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, e a movimentação da sonda NS-42 para a bacia Potiguar (poço Mãe de Ouro) podem elevar os gastos na região, que anteriormente contavam com US$ 2,5 bilhões para 15 poços. Caso a perfuração em Mãe de Ouro seja positiva, a Petrobras poderá viabilizar um novo sistema de produção integrado às descobertas dos poços Pitu Oeste e Anhangá.

No campo da transição energética, a gestão de Magda Chambriard defende um pragmatismo econômico. A presidente da estatal argumenta que a migração para energias limpas deve ocorrer simultaneamente à manutenção da produção de petróleo e gás, evitando rupturas que encareçam a energia para a sociedade. A estratégia inclui apostas em combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), biodiesel e biobunker.

Internamente, a empresa não define a entrada em renováveis como um novo passo, mas como um "retorno", resgatando a experiência do Proálcool nos anos 70 e do biodiesel nos anos 2000. Como referência de modelo, a Petrobras cita a China, que lidera a transição global para baixo carbono sem abandonar o carvão como base imediata de sua matriz energética.