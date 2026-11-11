BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito

O Banco de Brasília (BRB) ajuizou, nesta terça-feira (10), uma ação de responsabilidade civil contra ex-administradores da instituição e pessoas jurídicas, visando a apuração de responsabilidades e a reparação de danos patrimoniais. O processo recai sobre operações de aquisição de carteiras de crédito realizadas em 2025 junto ao Banco Master e empresas relacionadas.

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Entre os réus estão o ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa — que se encontra sob prisão preventiva -, além dos ex-diretores executivos Dario Oswaldo Garcia Júnior (Finanças e Controladoria), Luana de Andrade Ribeiro (Controle e Riscos), Cristiane Maria Lima Bukowitz (Gestão de Pessoas), Diogo Ilário de Araújo Oliveira (Atacado e Governo) e José Maria Correa Dias Junior (Tecnologia), além de Marcelo de Carvalho Talarico, ex-presidente do Conselho de Administração.

A ação cível foi autorizada pelos acionistas em assembleia geral extraordinária ocorrida em 24 de agosto. Embora o valor atribuído à causa seja de R$ 1 milhão, o BRB esclareceu que este montante é meramente processual e não representa a quantificação definitiva dos danos ou a estimativa final de ressarcimento.

O litígio também envolve as empresas Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano. Segundo a fundamentação do banco, baseada em investigações da Polícia Federal, seis imóveis de luxo situados em São Paulo e Brasília, registrados em nome dessas pessoas jurídicas, teriam sido transferidos ao ex-presidente Paulo Henrique Costa e seus familiares como vantagem indevida.

No âmbito criminal, a Polícia Federal já concluiu o primeiro inquérito sobre o caso, resultando no indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro e de Paulo Henrique Costa por crimes financeiros. A investigação aponta que a operação de venda de carteiras de crédito no valor de R$ 17,5 bilhões teria gerado propinas que totalizaram R$ 146 milhões, materializadas nos referidos imóveis. A defesa de Paulo Henrique Costa, contudo, nega a prática de crimes e afirma que o ex-presidente desconhecia eventuais irregularidades nas carteiras adquiridas.

Como medida cautelar, o BRB solicitou liminarmente a indisponibilidade dos bens dos ex-administradores e dos imóveis citados. A instituição ressaltou que a esfera cível tramita de forma independente dos processos criminais e administrativos, e que a responsabilidade final dos demandados será estabelecida ao longo do processo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Paralelamente, o banco enfrenta instabilidade financeira. O governo do Distrito Federal tentou obter um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para capitalização da instituição, mas a tentativa foi frustrada pela resistência do Tesouro Nacional e de outras instituições bancárias em conceder as garantias necessárias. Nesse cenário, o BTG Pactual tem avançado na aquisição de ativos do BRB, já detendo mais de 50% de sua carteira de crédito imobiliário.