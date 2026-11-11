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Brasil: Rui Costa e Wellington Dias devem permanecer no Senado, aponta plano de Lula

Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma reestruturação ministerial para o início do quarto mandato com um objetivo pragmático: aumentar a capacidade de articulação no Senado. A mudança é uma resposta direta ao fortalecimento do bolsonarismo na Casa, onde o PL agora detém 29 das 81 cadeiras, tornando-se o principal obstáculo à agenda do Executivo a partir de 2027.

Здание парламента Бразилии
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Здание парламента Бразилии

A nova regra de composição da Esplanada inverte a lógica anterior: em vez de usar ministérios para acomodar parlamentares, a prioridade será manter senadores em seus mandatos para garantir a governabilidade. O plano é preservar nomes com trânsito político e experiência de diálogo com o Legislativo, abrindo as vagas ministeriais para aliados que não foram eleitos ou que não possuem mandato.

Movimentações estratégicas e substituições

Na prática, isso significa que nomes como Rui Costa (PT-BA) e Wellington Dias (PT-PI) devem permanecer no Senado. No caso de Dias, sua saída do Ministério do Desenvolvimento Social abriria espaço para a nomeação de Gleisi Hoffmann, aproveitando a experiência técnica da petista e reforçando a base parlamentar com Dias. No MDB, a tendência é que Renan Filho (AL) siga no Legislativo para atuar na liderança governista, enquanto seu pai, Renan Calheiros, que não renovou o mandato, surge como opção para a equipe ministerial.

A exceção à regra de "senadores no Congresso" deve ser Camilo Santana (PT-CE). Após sua atuação nas eleições, Santana é cotado para posições de alta coordenação, como a Casa Civil ou o retorno ao Ministério da Educação.

A engrenagem da coalizão e o conflito interno

A operação de montagem do governo está sob a responsabilidade de Edinho Silva, presidente nacional do PT. A ele foi delegada a tarefa de negociar com presidentes de partidos aliados para converter apoios programáticos em cargos e vice-versa.

No entanto, a engenharia política de Lula enfrenta um curto-circuito interno no PT. Há uma disputa aberta entre Edinho Silva e a ala liderada por Washington Quaquá (prefeito de Maricá) e Gleisi Hoffmann. A tensão chegou ao ponto de Quaquá ser publicamente cortejado pelo PSB, via Márcio França, embora o prefeito ainda pretenda disputar a hegemonia dentro da legenda.

Outro ponto de atrito é a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Existe a possibilidade de Edinho Silva assumir a pasta, o que exigiria a saída de José Guimarães. Uma solução discutida seria transferir Guimarães para a presidência do PT, mas Edinho Silva negou publicamente a intenção de trocar o comando do partido por um ministério, embora interlocutores confirmem que a proposta existiu.

O resultado final da reforma ministerial não será apenas uma escolha de nomes, mas um ajuste de competências: equilibrar a sobrevivência política do PT, a contenção do PL no Senado e a manutenção de uma coalizão mínima viável para a aprovação de projetos no Congresso.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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