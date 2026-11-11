Gestão privada domina 9 das 10 melhores rodovias do Brasil, aponta CNT

A gestão privada domina o topo da infraestrutura rodoviária brasileira, concentrando 9 das 10 melhores vias do país, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026. O levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) revela um abismo técnico e financeiro entre os modelos de administração, com forte concentração de qualidade no Sudeste, especialmente em São Paulo.

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Para chegar a esse resultado, a CNT analisou 535 rodovias, totalizando 114.907 quilômetros. Os critérios de avaliação foram rigorosos: condições do pavimento, sinalização e geometria (que engloba traçado, curvas, inclinações e largura de faixas).

O peso do investimento privado

A disparidade de desempenho tem base financeira direta. De acordo com a CNT, as concessionárias investem, em média, entre 2,8 e 3,4 vezes mais recursos por quilômetro do que o governo federal. Essa capacidade de aporte reflete-se na frequência de manutenção e na previsibilidade das obras, resultando em padrões de conservação superiores.

Atualmente, as rodovias concedidas representam 27,7% da extensão total analisada (31.869 km), mas detêm a quase totalidade do topo do ranking. Apenas uma via sob gestão pública conseguiu entrar entre as dez melhores: a SP-320, no interior de São Paulo, repetindo a posição de 2025.

A liderança geral permanece com a SP-270 (trecho de Presidente Epitácio a Ourinhos, na Raposo Tavares), que ocupa o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo.

O cenário crítico da malha pública

Se no topo a iniciativa privada predomina, no fundo do ranking o cenário é inversamente proporcional: as 10 piores rodovias do Brasil são integralmente de gestão pública. O problema é geográfico e sistêmico, com 8 dessas vias localizadas nas regiões Norte e Nordeste.

A gravidade da situação é medida pela classificação: 8 dessas rodovias são consideradas "péssimas” e 2 "ruins”. A última colocada do ranking nacional é a MA-006, no Maranhão (trecho Cururupu — Pinheiro). Estados como Maranhão, Pernambuco e Minas Gerais se destacam negativamente, com duas rodovias cada entre as piores do país.

Para a CNT, essa precariedade — marcada por pavimentos deteriorados e sinalização deficiente — não é apenas um problema de engenharia, mas um custo econômico, pois eleva o risco de acidentes e encarece significativamente o transporte de cargas e pessoas.