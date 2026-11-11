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Petrobras aposta em modelo híbrido para garantir segurança energética até 2031

Brasil

A estratégia da Petrobras para o próximo ciclo (2027-2031) baseia-se em um pragmatismo energético: a transição para fontes limpas não anula a necessidade de expandir a exploração de combustíveis fósseis. Para a presidente da companhia, Magda Chambriard, a segurança energética do Brasil depende de um modelo híbrido, onde o petróleo continua a garantir a estabilidade do sistema enquanto as energias renováveis amadurecem.

Морская нефтегазовая платформа в открытом океане
Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Морская нефтегазовая платформа в открытом океане

O ponto central da discussão é a reposição de reservas. Com a meta de estabilizar esse estoque a partir de 2034, a Petrobras identifica a Margem Equatorial como a fronteira indispensável. A urgência fundamenta-se nos números atuais: o Brasil é o sétimo maior produtor global, com a estatal operando 90% da produção nacional (dos quais dois terços pertencem à Petrobras), totalizando mais de 5 milhões de barris por dia. Como o petróleo é o principal item da pauta de exportações brasileira, a exaustão das reservas sem reposição representaria um risco fiscal e comercial.

Chambriard introduz uma distinção técnica crucial ao comparar hidrocarbonetos com fontes eólica e solar: a eficiência do aproveitamento. A executiva destacou que as fontes renováveis sofrem com a intermitência, resultando no chamado curtailment (cortes de geração). Segundo a presidente, cerca de 10% da energia produzida por essas fontes é desperdiçada por limitações da rede, enquanto o petróleo possui aproveitamento integral (100%). Essa disparidade justifica a manutenção do petróleo como a base de segurança para evitar desabastecimentos ou picos de preço.

A autonomia no refino também foi apontada como o mecanismo que isolou o mercado interno de choques externos severos, como os causados pelos conflitos entre Rússia e Ucrânia ou as tensões entre Irã e Estados Unidos. A presidente citou a disparidade de preços como exemplo prático: enquanto o diesel em Nova York atingiu patamares entre R$ 9 e R$ 10 por litro, o parque de refino brasileiro permitiu a manutenção de preços mais estáveis e a regularidade do fornecimento interno.

No campo financeiro e regulatório, a preocupação da estatal recai sobre a Reforma Tributária. O problema não é apenas a carga tributária, mas a incerteza na apuração de créditos e a tributação da cadeia de suprimentos. Para a Petrobras, a falta de clareza normativa gera um "custo de risco" que onera contratos com fornecedores. A proposta levada ao Ministério da Fazenda é a criação de um período de transição isento de multas, evitando que a imprecisão na interpretação das novas regras fiscais se transforme em prejuízo financeiro imediato para a indústria.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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