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Recurso bilionário em MT: verba do BNDES transforma caroço de algodão em proteína de exportação

Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 356,5 milhões em financiamentos para a Dual Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda., com foco em operações no município de Pedra Preta, Mato Grosso. O montante divide-se entre a criação de uma unidade de concentrado proteico de caroço de algodão e a expansão da capacidade de produção de biodiesel da empresa.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A fatia principal do investimento, R$ 271,6 milhões via programa BNDES Mais Inovação, financia integralmente um projeto piloto de produção de concentrado proteico de caroço de algodão (CPC). O objetivo técnico é entregar um produto com teor proteico superior a 60% e baixa concentração de gossipol — substância natural do algodão que limita seu uso na nutrição animal. A Dual projeta que mais de 50% dessa produção seja destinada ao mercado externo, visando segmentos de maior valor agregado.

Quanto à mão de obra, o projeto prevê a criação de 525 empregos diretos e indiretos durante a fase de implantação, mas o número de postos de trabalho permanentes será de 100 após a conclusão da obra, prevista para dezembro de 2027.

A segunda frente de investimento soma R$ 84,9 milhões para ampliar a usina de biodiesel da companhia. O crédito, composto por R$ 32,6 milhões do BNDES Finem e R$ 52,3 milhões do Fundo Clima, cobre 94,5% do custo total da expansão, estimado em R$ 89,8 milhões. O impacto direto na operação é o dobro da capacidade produtiva: a meta é saltar de 187,5 milhões para 375 milhões de litros anuais.

Acompanhando o aumento na produção de combustível, a capacidade de esmagamento de soja e caroço de algodão deve subir de 600 para 1.000 toneladas por dia. Em termos ambientais, a ferramenta de cálculo do BNDES e da Fundação Getulio Vargas (FGV) estima que esse incremento na produção de biodiesel possa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 359,5 mil toneladas de CO2 equivalente por ano.

Atualmente, a Dual opera com cerca de 650 colaboradores distribuídos em cinco unidades, focando no beneficiamento de derivados de algodão, processamento de soja e produção de biodiesel.

Com informações da BNDES

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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