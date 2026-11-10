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Reforma tributária: quem terá que pagar novos impostos sobre aluguéis a partir de 2027

Brasil

A partir de janeiro de 2027, a reforma tributária brasileira introduzirá uma nova camada de impostos para locadores de imóveis que operam em escala profissional, separando a simples gestão de patrimônio de quem exerce a locação como atividade econômica. O critério para a incidência dos novos tributos é cumulativo: a pessoa física deve possuir mais de três imóveis alugados e auferir uma receita anual superior a R$ 240 mil.

Налоговое заявление, декларация
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Налоговое заявление, декларация

A distinção é fundamental para evitar que proprietários casuais sejam tributados como empresas. Conforme análise de Maria Carolina Gontijo, a "Duquesa de Tax", colunista do Estadão, a regra ignora imóveis onde o proprietário reside; o que conta é a quantidade de unidades efetivamente locadas e o faturamento gerado por elas. Existe ainda uma cláusula de transição intra-anual: se um locador ultrapassar o limite de receita em 20% (atingindo aproximadamente R$ 288 mil) e mantiver mais de três imóveis alugados, ele torna-se contribuinte a partir daquele momento no próprio exercício.

É importante destacar que esses novos tributos não substituem nem se fundem ao Imposto de Renda (IR), que continua sendo devido. Trata-se de uma incidência adicional sobre o consumo. O primeiro tributo a entrar em vigor será a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Embora a alíquota de referência calculada pelo TCU seja de 11,3% (pendente de definição final do Senado), os aluguéis tradicionais terão um redutor de 70%, resultando em uma carga inicial estimada em 3,4%.

Para imóveis residenciais, a base de cálculo prevê um redutor social de R$ 600. Na prática, em um aluguel mensal de R$ 5 mil, o imposto estimado seria de R$ 149, valor que pode ser reduzido mediante a apropriação de créditos sobre despesas operacionais, como manutenção e taxas de administração imobiliária.

A estrutura tributária evoluirá gradualmente: a partir de 2029, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) começará a ser implementado, com transição completa até 2033. Para quem já opera via pessoa jurídica (regime regular), as regras de isenção por quantidade de imóveis ou limite de receita de pessoas físicas não se aplicam.

No segmento de locações por temporada (até 90 dias), a regra segue a lógica da hotelaria, com uma redução de alíquota de 40% — um benefício menor do que o concedido aos aluguéis residenciais de longo prazo. Essa diferenciação exige que proprietários recalculem a rentabilidade de seus contratos antes de decidirem pelo repasse de custos aos inquilinos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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