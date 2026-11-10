Participação de alunos de escolas públicas no Enem 2026 cresce para 65%

O acesso ao ensino superior no Brasil acaba de se tornar um pouco menos distante para quem estuda em escolas públicas. Dados preliminares do Ministério da Educação (MEC) revelam que a participação de estudantes concluintes da rede pública no Enem 2026 saltou para 65%, contra 53,8% no ano anterior. Na prática, isso significa que 250 mil alunos a mais conseguiram chegar às salas de prova este ano.

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Para quem tenta entrar na universidade, o caminho começa na superação de barreiras logísticas e financeiras. O aumento expressivo na presença desses estudantes não foi obra do acaso, mas de mudanças concretas na engrenagem do exame: a implementação da inscrição automática para esses alunos e a abertura de cerca de 10 mil novos locais de prova. O resultado mais tangível foi que a maioria dos estudantes da rede pública pôde realizar a prova na própria escola, eliminando a necessidade de gastos com transporte ou o risco de perder a prova por problemas de deslocamento urbano.

O Enem 2026 mobilizou 5,05 milhões de inscrições confirmadas — um crescimento de 42,4% em relação a 2022. A democratização do acesso também se reflete no bolso: 68% dos participantes não pagaram a taxa de inscrição, graças ao benefício da isenção.

Quem são os candidatos e como foi a adaptação

O perfil de quem busca a certificação ou a vaga no Sisu, Prouni e Fies é predominantemente feminino (64% dos inscritos). Outro dado relevante é o recorde de idosos: 13,8 mil pessoas com 60 anos ou mais se inscreveram, mostrando que a busca por qualificação acadêmica não tem limite de idade.

Além disso, a prova tentou ser mais humana no acolhimento de necessidades específicas. Mais de 40 mil candidatos solicitaram atendimento especializado. Pela primeira vez, houve suporte para quem convive com transtornos mentais (como ansiedade e TOC) e fibromialgia, além da permissão para cães de apoio emocional e acompanhantes em recintos reservados.

A prova e a realidade social

No primeiro domingo, os candidatos enfrentaram 90 questões de linguagens e ciências humanas. A redação trouxe para o centro do debate a "Valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, conectando a exigência acadêmica a um serviço essencial do qual a maioria dos inscritos depende cotidianamente.

A logística envolveu 1.901 municípios, 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas, com o apoio de 600 mil profissionais e a Polícia Federal para garantir a segurança do processo.

Próximos passos e a chance de recuperação

A jornada continua no próximo domingo (15/11), com as provas de ciências da natureza e matemática. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). Ao todo, as notas dessas etapas abrirão caminho para cerca de 1,5 milhão de oportunidades de ingresso no ensino superior.

Para quem não conseguiu realizar a prova por motivos graves — como problemas de saúde infectocontagiosas, desastres naturais ou crises climáticas extremas -, o Inep prevê a reaplicação nos dias 15 e 16 de dezembro. Os pedidos devem ser feitos via Página do Participante entre 16 e 20 de novembro, ficando a aprovação dependente de análise técnica da autarquia.