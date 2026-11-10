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STF suspende liminares que permitiam operação de bets em instâncias inferiores

Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais em instâncias ordinárias que questionam a validade da Medida Provisória (MP) n. 1.394 de 2026. A norma em questão é a responsável por encerrar as atividades das chamadas "bets” (apostas de quota fixa) no Brasil.

A decisão, proferida de forma monocrática e ad referendum do Plenário, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo prático é interromper a fragmentação jurídica: enquanto o STF analisa a constitucionalidade da MP por meio de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 8.024, 8.027, 8.028 e 8.035), juízes de instâncias inferiores estavam concedendo liminares individuais que permitiam a operação de casas de apostas.

Na prática, a medida de Fux altera o cenário atual ao proibir que tribunais regionais ou juízes federais continuem emitindo decisões isoladas que suspendam os efeitos da MP 1.394. A PGR havia alertado o Supremo sobre a aplicação assimétrica da lei, citando casos concretos em São Paulo onde empresas como Stake Brazil, Betsul e Jogo Online conseguiram autorizações judiciais para ignorar a proibição federal e manter suas plataformas ativas.

Para fundamentar a suspensão nacional, o ministro baseou-se na competência do relator de proferir medidas cautelares com eficácia erga omnes (para todos) em situações de urgência, visando evitar o risco de lesão grave e a insegurança jurídica. Fux citou precedentes do próprio tribunal, como decisões sobre a moratória da soja no Mato Grosso e legislação ambiental em Santa Catarina, para justificar o sobrestamento de demandas quando a matéria possui alto impacto econômico e federativo.

Além do argumento procedimental, o ministro destacou o "risco social" inerente à exploração comercial de apostas, classificando a atividade como potencialmente danosa. Esse posicionamento já havia sido manifestado por Fux em audiência pública e em julgamento anterior no Recurso Extraordinário 966.177.

Com a decisão, todas as ações individuais ou coletivas sobre a validade da MP ficam paralisadas imediatamente. O mercado de apostas agora depende exclusivamente do julgamento definitivo do mérito constitucional pelo Plenário do STF para ter sua situação jurídica regularizada ou definitivamente encerrada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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