STF suspende liminares que permitiam operação de bets em instâncias inferiores

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais em instâncias ordinárias que questionam a validade da Medida Provisória (MP) n. 1.394 de 2026. A norma em questão é a responsável por encerrar as atividades das chamadas "bets” (apostas de quota fixa) no Brasil.
A decisão, proferida de forma monocrática e ad referendum do Plenário, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo prático é interromper a fragmentação jurídica: enquanto o STF analisa a constitucionalidade da MP por meio de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 8.024, 8.027, 8.028 e 8.035), juízes de instâncias inferiores estavam concedendo liminares individuais que permitiam a operação de casas de apostas.
Na prática, a medida de Fux altera o cenário atual ao proibir que tribunais regionais ou juízes federais continuem emitindo decisões isoladas que suspendam os efeitos da MP 1.394. A PGR havia alertado o Supremo sobre a aplicação assimétrica da lei, citando casos concretos em São Paulo onde empresas como Stake Brazil, Betsul e Jogo Online conseguiram autorizações judiciais para ignorar a proibição federal e manter suas plataformas ativas.
Para fundamentar a suspensão nacional, o ministro baseou-se na competência do relator de proferir medidas cautelares com eficácia erga omnes (para todos) em situações de urgência, visando evitar o risco de lesão grave e a insegurança jurídica. Fux citou precedentes do próprio tribunal, como decisões sobre a moratória da soja no Mato Grosso e legislação ambiental em Santa Catarina, para justificar o sobrestamento de demandas quando a matéria possui alto impacto econômico e federativo.
Além do argumento procedimental, o ministro destacou o "risco social" inerente à exploração comercial de apostas, classificando a atividade como potencialmente danosa. Esse posicionamento já havia sido manifestado por Fux em audiência pública e em julgamento anterior no Recurso Extraordinário 966.177.
Com a decisão, todas as ações individuais ou coletivas sobre a validade da MP ficam paralisadas imediatamente. O mercado de apostas agora depende exclusivamente do julgamento definitivo do mérito constitucional pelo Plenário do STF para ter sua situação jurídica regularizada ou definitivamente encerrada.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.