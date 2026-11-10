Barreiras jurídicas e custos impedem a expansão de redes elétricas subterrâneas no Brasil

A recorrência de temporais no Rio de Janeiro, que deixou milhares de pessoas sem energia elétrica em cidades como Nova Iguaçu, expôs a fragilidade da infraestrutura de redes aéreas no Brasil. O problema central não é apenas climático, mas institucional e regulatório: a transição para fiações subterrâneas, que reduziria drasticamente as interrupções e riscos de acidentes, encontra barreiras jurídicas e financeiras que impedem a implementação em escala.

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Atualmente, a ausência de uma lei federal unificada sobre o enterramento de cabos cria um cenário de fragmentação. Enquanto municípios tentam impor regras locais, as concessionárias de energia frequentemente recorrem ao Judiciário para anular tais obrigações, com apoio técnico e regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O argumento central das empresas é o custo de instalação, significativamente superior ao das redes convencionais.

Na prática, a eficácia das leis municipais é limitada. No Rio de Janeiro, a Lei Complementar nº 283/2025 obriga a instalação de dutos subterrâneos apenas em novas construções. Em São Paulo, a legislação existe desde 2005, mas o resultado é marginal: menos de 1% da fiação da capital paulista é subterrânea. O programa "SP Sem Fios" previa o enterramento de 65,2 km de rede e a remoção de 3.000 postes até dezembro de 2024, mas o processo enfrenta entraves que vão além do custo, como a complexidade do subsolo da metrópole — já saturado por tubulações de água, gás, galerias e metrô — e a coexistência de fios de telecomunicações nos mesmos postes.

A alternativa para destravar esse mecanismo parece residir em novos modelos de gestão de ativos. Curitiba, por exemplo, avançou ao firmar um protocolo com o BNDES para estruturar uma Parceria Público-Privada (PPP) baseada na concessão do subsolo, tentando transformar a infraestrutura subterrânea em um ativo economicamente viável para o setor privado, superando a inércia das leis municipais isoladas.