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PT admite falta de sucessor com carisma de Lula e aposta em projeto coletivo

Brasil

O Partido dos Trabalhadores (PT) admite que não possui, em seus quadros atuais, uma liderança capaz de suceder o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em termos de carisma e influência política. Para o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, a sucessão presidencial a partir de 2030 não deve ser vista como a busca por um indivíduo, mas como a consolidação do partido como uma instituição coletiva.

Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва
Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, Edinho Silva foi categórico ao afirmar que a figura de Lula é insubstituível no momento, definindo-o como o maior líder do mundo democrático atual e o pilar fundamental da existência do PT. Segundo ele, a estratégia para o futuro não passa por um nome emergindo naturalmente, mas sim pelo fortalecimento do partido: "O sucessor tem que ser o PT, um partido forte, organizado e um projeto coletivo".

Paralelamente à reflexão sobre o longo prazo, o PT já trabalha na engenharia do próximo mandato de Lula. Edinho revelou que o presidente deve iniciar a montagem de sua nova equipe governamental logo após retornar de viagem à Turquia e às Filipinas. A diretriz é manter um governo de coalizão que equilibre a lealdade aos aliados históricos com a abertura para outras forças do campo democrático.

No campo econômico, o partido sinalizou que a escolha do próximo ministro da Fazenda priorizará a sintonia com os desafios fiscais do país. Edinho Silva rebateu críticas sobre a gestão das contas públicas, defendendo que Lula é um rigoroso defensor da responsabilidade orçamentária e que não adotará medidas inconsequentes na condução da economia brasileira.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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