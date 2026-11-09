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Nova hierarquia federativa: cooperação policial deixa de ser voluntária

Brasil

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública altera a hierarquia de comando entre a União, estados e municípios, transformando a cooperação entre polícias — que antes era voluntária — em uma obrigação institucional. Na prática, o governo federal passa a ter competência para fixar diretrizes nacionais que devem ser replicadas obrigatoriamente nos planos de segurança locais.

Федеральная полиция Бразилии
Photo: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ by Ровена Роза, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Федеральная полиция Бразилии

O ponto central da mudança é a criação de um mecanismo de condicionamento financeiro. O acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, essencial para investimentos em capital e equipamentos, deixa de ser automático e passa a depender do cumprimento de metas, indicadores de desempenho e do alinhamento estratégico com as prioridades definidas por Brasília.

As alterações operacionais imediatas incluem:

  • Padronização: Implementação de um modelo único de boletim de ocorrência em todo o país.
  • Uniformização de normas: Possível unificação de critérios para ingresso em corporações, formação de agentes e protocolos de inteligência.
  • Expansão da PRF: Reforço do efetivo e ampliação do patrulhamento, com foco estratégico nos rios amazônicos para combater o tráfico internacional.

No campo penal, a PEC abre caminho para novas leis ordinárias que endureçam o regime para organizações criminosas. Isso inclui a possível vedação de progressão de regime e a restrição de liberdade provisória em audiências de custódia para integrantes de facções e milícias.

Para operacionalizar essa nova estrutura de poder, o governo planeja a criação do Ministério da Segurança Pública. A nova pasta terá a atribuição executiva de gerir os indicadores de criminalidade (como homicídios e feminicídios) e coordenar a retomada de territórios dominados por grupos armados.

Embora a autonomia constitucional dos estados seja mantida formalmente, a PEC vincula a capacidade de investimento das polícias estaduais à obediência dos parâmetros estabelecidos pelo governo federal.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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