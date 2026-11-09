Promessa esquecida no Senado: Flávio Bolsonaro retém por 500 dias lei contra domínio de milícias

O senador Flávio Bolsonaro mantém paralisada, há 500 dias, a tramitação de um projeto de lei que visa endurecer as penalidades para grupos criminosos e milícias que exerçam controle territorial no Brasil. A informação foi divulgada pela coluna do jornal Estado de S. Paulo.

A proposta, apresentada pelo senador Rogério Carvalho em março de 2025, encontra-se na Comissão de Segurança Pública do Senado. Flávio Bolsonaro, que preside a referida comissão desde julho do mesmo ano, utilizou uma prerrogativa regimental para designar a si mesmo como relator da matéria. Desde então, o projeto não avançou para votação.

O texto legislativo propõe a criação de um tipo penal específico para punir o domínio territorial exercido por organizações criminosas mediante violência ou intimidação. As penas previstas podem chegar a 15 anos de reclusão. O projeto foca em condutas como a restrição da liberdade de circulação, a cobrança de taxas ilegais e a limitação do trânsito de pessoas e bens em comunidades. A proposta prevê, ainda, o agravamento das sanções em casos de envolvimento de agentes públicos, utilização de menores de idade ou conexões com redes internacionais de crime.

Na exposição de motivos do projeto, o autor, parlamentar do PT, justificou a medida como necessária para enquadrar milícias e facções que impõem autoridade contrária à do Estado.

A inércia na relatoria do projeto contrasta com as diretrizes do plano de governo de Flávio Bolsonaro apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante sua campanha presidencial. No documento oficial, o senador afirmava que a prioridade de sua gestão seria a recuperação de territórios dominados por facções para restituir o direito de locomoção dos cidadãos. Compromissos semelhantes foram reiterados pelo parlamentar em debates televisivos do segundo turno, nos quais defendeu a retomada de bairros sob controle de grupos armados.

Até o momento, o senador não respondeu aos questionamentos da imprensa sobre os motivos da retenção da pauta legislativa.