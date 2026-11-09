Discurso de Lula sobre gastos públicos gera alerta em economistas

O recente pronunciamento do presidente Lula, realizado no domingo (8), foi interpretado por analistas econômicos não como um plano de gestão, mas como a reafirmação de compromissos de campanha que pressionam a estrutura de gastos públicos. O cerne da crítica reside na disparidade entre a retórica de "responsabilidade fiscal" e a natureza concreta das promessas anunciadas.

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Para Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, a composição do discurso foi desequilibrada: enquanto a vasta maioria do conteúdo focou na expansão de despesas, a menção ao controle fiscal foi marginal e superficial. Segundo Vale, o presidente evitou o termo "ajuste", optando por "responsabilidade", uma palavra com menor impacto técnico e menor compromisso com cortes reais.

Na prática, o governo reiterou a intenção de implementar medidas que elevam a despesa pública, tais como:

Transporte gratuito nos finais de semana em âmbito nacional;

Ampliação do programa Pé de Meia para universitários;

Isenção de impostos sobre a cesta básica.

Do ponto de vista macroeconômico, essas medidas representam injeções de liquidez que, sem a contrapartida de cortes em outras áreas, tendem a alimentar a inflação e dificultar a redução da taxa de juros. Roberto Troster, ex-economista-chefe da Febraban, pontua que faltou no discurso qualquer indicação de mecanismo real de controle, como a criação de um grupo de trabalho para conter a trajetória da dívida pública.

A preocupação dos economistas é que a estratégia atual — apostar no crescimento econômico para diluir a crise fiscal — ignore o cenário atual de desaceleração, endividamento da população e juros persistentemente altos. Vale alerta que essa abordagem pode levar o Brasil a um cenário semelhante à crise de 2014-2015, onde a expansão desenfreada de gastos precedeu uma deterioração rápida da economia.

A análise indica que a "fantasia fiscal" — a crença de que é possível gastar mais sem comprometer a estabilidade — gera um risco sistêmico para o próximo ciclo, especialmente rumo a 2027. A consequência imediata dessa sinalização costuma ser a reação negativa dos mercados financeiros, refletida na queda de ativos na bolsa e na alta do dólar e dos juros futuros, já que o mercado precifica a incapacidade do governo em equilibrar a receita com a despesa.