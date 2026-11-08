O governo brasileiro interveio: e o que isso significa para o preço dos combustíveis?

A intervenção do governo brasileiro no mercado de combustíveis, desencadeada pelo choque de preços do petróleo após o início do conflito no Irã em 28 de fevereiro, evitou que o consumidor pagasse quase o dobro do valor atual nas bombas. No entanto, essa blindagem do mercado interno criou um abismo entre os preços domésticos e internacionais, comprometendo a viabilidade de importadores e refinarias privadas.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Para conter a inflação no curto prazo, a estratégia governamental baseou-se em quatro pilares: aumento do refino nacional, contenção de reajustes nas refinarias, desoneração tributária (como a zeragem de PIS/Cofins e Cide sobre a gasolina) e a implementação de subvenções diretas.

O impacto dessa política é visível nos números. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a disparidade de preços nas refinarias é drástica:

Diesel: Enquanto o preço médio da Petrobras é de R$ 3,57 por litro, o valor no mercado internacional atinge R$ 7,497. Na prática, a Petrobras vende o produto a apenas 47% do preço global.

Enquanto o preço médio da Petrobras é de R$ 3,57 por litro, o valor no mercado internacional atinge R$ 7,497. Na prática, a Petrobras vende o produto a apenas 47% do preço global. Gasolina: O preço na refinaria da Petrobras gira em torno de R$ 3,80 por litro, contra aproximadamente R$ 7,00 no cenário internacional.

Para viabilizar esse cenário, a Petrobras elevou a utilização de suas unidades para cerca de 98% da capacidade, maximizando a produção de derivados para reduzir a dependência de importações. O custo dessa operação — a renúncia de receita da estatal — é parcialmente compensado por subvenções financiadas por receitas extraordinárias e pela tributação sobre a exportação de petróleo.

Contudo, o custo invisível dessa estabilidade é a distorção competitiva. Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil, alerta que a diferença de preços tornou as importações economicamente inviáveis, já que empresas privadas não conseguem competir com os preços subsidiados da Petrobras. Segundo Pinheiro, diferentemente de outros países que aplicam subsídios focalizados (como para transportes públicos), o Brasil adotou uma medida generalizada que, a longo prazo, poderá gerar pressões fiscais.

Sérgio Araújo, presidente da Abicom, destaca que a arquitetura atual funciona como um suporte direto à Petrobras, que consegue vender barato por ser compensada pelos impostos de exportação. Araújo revela ainda a complexidade do sistema de auxílios no diesel, onde há duas subvenções "empilhadas": uma de R$ 1,40 (com vencimento em 12 de novembro) e outra de R$ 2,12 (para o fim do mês), totalizando um subsídio de R$ 3,52 por litro.

A expectativa do setor é que, após o período eleitoral, o governo seja forçado a reduzir gradualmente esses valores devido a limitações de caixa, o que poderá desencadear novos reajustes nos preços finais ao consumidor.