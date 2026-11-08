Petrobras freia bilhões: agência reguladora sofre pressão por nova lei do gás

A relação entre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e os grandes agentes do mercado de gás natural entrou em uma fase de confronto direto, onde a retórica de investimento tem sido utilizada como instrumento de pressão contra decisões regulatórias. O cenário foi detalhado por Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), em análise para o programa "Infra em 1 Minuto” do Poder360.
O ponto central do conflito reside na tentativa de empresas do setor de forçar a agência a adotar regulações favoráveis sob a ameaça de suspensão de aportes financeiros — uma dinâmica que Rodrigues classifica não como debate técnico, mas como coação.
Um dos principais focos de tensão é a regulamentação do Gas Release, previsto na Lei 14.134/2021 (Nova Lei do Gás). Na prática, a regra obriga agentes dominantes, como a Petrobras, a disponibilizar compulsoriamente parte de sua produção de gás para terceiros, visando ampliar a concorrência e reduzir custos industriais.
A resposta da Petrobras tem sido a resistência procedimental e estratégica:
Enquanto a Petrobras alega "insegurança comercial" para justificar a pausa nos investimentos, o CBIE argumenta que a ANP está apenas executando a lei vigente e aplicando padrões internacionais de mercado.
Outro ponto de ruptura ocorreu na segunda fase da revisão tarifária do transporte de gás. A ANP aplicou um método de valoração da Base Regulatória de Ativos (BRA) que resultou em um reajuste menor para o período de 2026 a 2030.
A agência concluiu que os investimentos legados da Malha Sudeste, operada pela NTS (Nova Transportadora do Sudeste), já haviam sido integralmente amortizados pelas tarifas pagas pelos usuários, fixando a BRA da companhia em zero.
A reação da NTS foi imediata e concreta:
Para o especialista Pedro Rodrigues, essa estratégia de retaliação compromete o interesse público, pois a decisão da ANP teria o potencial real de reduzir a tarifa final paga pelo consumidor de gás.
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