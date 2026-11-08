Petrobras freia bilhões: agência reguladora sofre pressão por nova lei do gás

A relação entre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e os grandes agentes do mercado de gás natural entrou em uma fase de confronto direto, onde a retórica de investimento tem sido utilizada como instrumento de pressão contra decisões regulatórias. O cenário foi detalhado por Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), em análise para o programa "Infra em 1 Minuto” do Poder360.

O ponto central do conflito reside na tentativa de empresas do setor de forçar a agência a adotar regulações favoráveis sob a ameaça de suspensão de aportes financeiros — uma dinâmica que Rodrigues classifica não como debate técnico, mas como coação.

O embate sobre o Gas Release

Um dos principais focos de tensão é a regulamentação do Gas Release, previsto na Lei 14.134/2021 (Nova Lei do Gás). Na prática, a regra obriga agentes dominantes, como a Petrobras, a disponibilizar compulsoriamente parte de sua produção de gás para terceiros, visando ampliar a concorrência e reduzir custos industriais.

A resposta da Petrobras tem sido a resistência procedimental e estratégica:

Atraso regulatório: A estatal solicitou o adiamento de audiências públicas na ANP sobre a implementação da medida.

A estatal solicitou o adiamento de audiências públicas na ANP sobre a implementação da medida. Suspensão de CAPEX: A empresa colocou em espera estudos para a construção de um gasoduto de US$ 1 bilhão (134 km) destinado ao projeto Sergipe Águas Profundas.

Enquanto a Petrobras alega "insegurança comercial" para justificar a pausa nos investimentos, o CBIE argumenta que a ANP está apenas executando a lei vigente e aplicando padrões internacionais de mercado.

Revisão Tarifária e a Reação da NTS

Outro ponto de ruptura ocorreu na segunda fase da revisão tarifária do transporte de gás. A ANP aplicou um método de valoração da Base Regulatória de Ativos (BRA) que resultou em um reajuste menor para o período de 2026 a 2030.

A agência concluiu que os investimentos legados da Malha Sudeste, operada pela NTS (Nova Transportadora do Sudeste), já haviam sido integralmente amortizados pelas tarifas pagas pelos usuários, fixando a BRA da companhia em zero.

A reação da NTS foi imediata e concreta:

Paralisia de projetos: Anúncio da suspensão de novos investimentos e revisão de projetos não executados.

Anúncio da suspensão de novos investimentos e revisão de projetos não executados. Judicialização: Ajuizamento de ação contra a ANP para questionar o método de cálculo.

Para o especialista Pedro Rodrigues, essa estratégia de retaliação compromete o interesse público, pois a decisão da ANP teria o potencial real de reduzir a tarifa final paga pelo consumidor de gás.